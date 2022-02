– Lillehammer-OL var magisk

– Det er ikke tvil om at de 16 OL-dagene på Lillehammer i 1994 var noe helt utenom det vanlige, sier Karen-Marie Ellefsen. Onsdag 16. februar kan du høre henne fortelle om store og små hendelser.

LILLEAKER: Etter at hun gikk ut av Norsk journalistskole i 1976, har hun jobbet i NRK Sporten. Hun framsto tidlig som en meget dyktig reporter og programleder.

– Det var en helt utrolig stemning på Lillehammer. Slik som det var der – både på arenaen og i «Stågata» – opplever en bare én gang i livet. Jeg er så heldig at jeg var en av dem.

Ellefsen var en av fem programledere, som om kveldene inviterte gjester til Kulturhuset Banken.

– Det ble så populært at utlendingene gjerne ville være med, og vi inviterte da også utenlandske utøvere inn til våre programmer.

Tilbake på skjermen

Når man passerer 70 år, er det slutt. Da kan man ikke lenger være ansatt i statskanalen. Jenta fra Valdres er født 25. august 1950, og hun vokste opp i Begnadalen. I 2020 var det ubønnhørlig slutt.

– Men nå er du tilbake på skjermen?

– Ja!

– Hvordan var det?

– Det var kjempegøy!

Det er Discovery+ som kapret den meget erfarne programlederen til å kommentere åpnings- og avslutningsseremonien i Beijing.

– Hvordan er det å være pensjonist?

– Det synes jeg er litt rart. Uvirkelig er vel egentlig ordet.

Hun, som så mange andre pensjonister, føler seg ikke gammel. En del bruker tid på å få en identitet som pensjonist. Den gang hun begynte i arbeidslivet, hadde vi ikke et samfunn hvor mange lever et langt liv som alderspensjonister.

Alltid et strikketøy

Det å leve som pensjonist vil si at en må skape dagene sine selv. Det har hun ikke problemer med.

– Strikketøyet er aldri langt unna, sier en leende Ellefsen og legger til at hun alltid må ha et strikketøy i nærheten.

– Jeg blir desperat hvis jeg ikke har et strikketøy i nærheten.

Ellefsen er som regel tidlig oppe om morgenen og er ikke den første til å stifte bekjentskap med lakenet. Det blir alltid tid til noen runder med strikkepinnene.

Et langt liv i NRK betydde for henne også et langt liv i kantinen. Det ble ikke tid til så mye matlaging hjemme.

– Nå tilbringer jeg langt mer tid på kjøkkenet.

Kommentator-minner

Vil du høre hva som er hennes første kommentatorminne eller om hun har tabber å fortelle om, så kom på Ullern kultursenter onsdag 14. klokken 12.00. Karen-Marie Ellefsen kan se tilbake på store og små begivenheter. Hun har vært til stede på idrettsbegivenheter hvor inntrykkene har vært sterke. Hun har intervjuet jublende idrettsutøvere, men også utøvere som tappert har kommet bort til NRK selv om utøveren selv har opplevelsen av å ha feilet.

– Det er ikke tvil om at det er mange følelser i sving under store idrettsbegivenheter, sier Karen-Marie Ellefsen.

Det er vi vitne til nå under OL i Beijing. Allerede første dagen fikk vi se hva Terese Johaugs individuelle gullmedalje betydde for henne og hva skiskytternes mixed-stafettgull betydde – ikke minst for Tarjei Bø.

Onsdag 16. februar kl. 12 kommer Karen-Marie Ellefsen på Ullern kultursenter og forteller om store og små hendelser.