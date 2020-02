Lilleakerbyen blir utvidet

Lilleakerbyen får et større område enn tidligere planlagt. Nå følger den hele veien Lysakerelven.

Publisert: 03.02.2020 kl 15:30

LILLEAKER: Dermed må plaprogrammet ut på ny begrenset høring.

Se denne linken: Lilleakerbyen - Utvidet planavgrensning

Plan- og bygningsetaten skriver blant annet:

Forlag til planprogram for Lilleakerbyen ble lagt ut på offentlig ettersyn av Civitas på vegne av Mustad Eiendom i perioden fra 10.01.2019 –23.04.2019. Det kom inn 48 bemerkninger. Forslag til planprogram er endret etter offentlig ettersyn. Utvidelse av planavgrensningen krever et nytt offentlig ettersyn. Planavgrensningen er utvidet langs Lysakerelven slik av ny planavgrensning går i kommunegrensen i vest. Planavgrensningen er utvidet for å kunne lage en helhetlig og sammenhengende reguleringsplan for Lilleakerby-området. Ved å utvide planområdet til å ta med større deler av Lysakerelva, kan det lages en detaljregulering som i større grad kan tilpasses Lilleakerbyen. Les også: Nye CC Vest kan miste 800 p-plasser «En levende og moderne Lilleakerby» Innholdet i planprogrammet som lå ute til offentlig ettersyn i 2019 videreføres i all hovedsak i det reviderte planprogrammet. Revisjonen innebærer, foruten ovennevnte endringer, et nytt planalternativ (alternativ 3) som baseres på plangrepet i alternativ 1, men som også inkluderer en skole. Plangrepet i alternativ 1 og skole innenfor Lilleakerbyen var inkludert som grunnlag for første offentlige ettersyn. I tillegg er det lag til flere tilføyelser og presiseringer i program for undersøkelser og utredninger. Endringene er gjort med bakgrunn i innkomne bemerkninger. Tidligere innkomne bemerkninger vil fortsatt følge saken. Vi ber derfor om at bemerkningene ved dette offentlige ettersynet går på endring av planavgrensningen. Eventuelle nye innspill ved denne høringen fra de som har uttalt seg tidligere kan gis som tilleggsuttalelse.

