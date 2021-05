– Lilleaker var helt ukjent for meg

Det våkner til liv igjen i historiske Schlägergården i hjertet av Lilleaker. Kaféen har ligget i dvale etter at Linda Liebeck la inn årene for snart et år siden. Livet som huset våkner opp til om kort tid, har svært få likhetstrekk med det tidligere. Michelin-kokken Bjørn Svensson har flyttet inn, og han tar med seg all sin erfaring og kjærlighet til god mat.

LILLEAKER: – Jeg gleder meg stort til å ta i bruk dette huset med dets fantastiske historie, og ønske folk velkommen inn, sier Bjørn Svensson og legger til: – Lilleaker og området her ute er helt nytt for meg. Jeg kom til Oslo 1998, og tror jeg har vært på Lysaker én gang i alle disse årene, smiler han.

Litt tilfeldig

At han havnet på Schlägergården var litt tilfeldig.

– Vi, det vil si jeg og min kompanjong Martin Fjeld, alias John Wayne i bakebedriften Ille Brød, ble kontaktet av Mustad Eiendom, som var på jakt etter noen som kunne drive et helt nytt sted de ville åpne nede ved Møllefossen nærmere Lysaker, sier han.



– Akkurat det ble det ikke noe av, men i prosessen dukket det opp et alternativ som vi syntes passet oss bedre – nemlig Schlägergården, forteller Svensson.

Svensson – en ekte Michelin-stjerne

Han har drevet tre restauranter i Oslo som alle er blitt tildelt en Michelin-stjerne. Det startet med Oscarsgate i 2005, deretter Fauna i 2013, før Galt som han drev fra 2017 til 2020.

– Galt gikk veldig bra, men etter noen tid følte jeg at jeg hadde lyst til å prøve meg på noe helt annet, og så ble det altså her. Jeg er vel en type rastløs person, og trengte en liten pause til å finne noe nytt. Jeg må i den forbindelse understreke at dette aldri hadde blitt realisert uten hjelpen jeg har fått fra Mustad Eiendom. Jeg er heldig som har dem som utleier, sier Bjørn.

– Og hva skal du fylle huset med?



– Dette skal bli et uformelt sted. Her skal det være rom for alle – enten du har med dresskledde forretningsforbindelser ut, eller stikker innom ikledd T-skjorte og cap. Vi lager en uteserveringsplass med cirka 25 stoler, og tanken her er her man kan bare stikke innom for en pils eller et glass vin og kanskje alt fra en matbit til en full middag. Vi skal også ha en lounge ute med plass til 6-12 personer med avtalt meny med meg på forhånd.

– Inne i restauranten blir det plass til cirka 35 personer, og her vil vi operere med en set meny, og hele virksomheten driftes med seks kokker hvor de fleste kommer fra min tidligere restaurant Galt, sier Svensson.



– Vi skal også ha et drivhus utenfor her, hvor vi vil dyrke litt grønnsaker og urter til bruk i restauranten, men vi blir selvsagt ikke selvforsørgende. Vi ser i det hele tatt for oss Schlägergården som et sted som allerede har sjel i en grønn oase midt i Lilleaker sentrum.

Furuholmen-kunst

Innvendig har huset gjennomgått en nødvendig oppussing efter ny drivers behov, og etter byantikvarens godkjennelse.

– Keramiker Anette Krogstad har håndlaget keramikk til restauranten, og Soon snekkerverksted har laget bord, bar og diverse treverk etter mitt ønske, og jeg har brukt den unge, lovende arkitekten Kristina Line på dette prosjektet.



Kunsten står Magne Furuholmen for, og han har tatt utgangspunkt i det historiske ved Schlägergården.

– Jeg har lest meg godt opp på stedet her, sier Furuholmen til Akersposten. – I det jeg har laget vil man finne igjen historie og tegn som er knyttet til stedet, sier han og legger til: – Dette er jo et flott sted, og med Bjørn som chef tror jeg det vil tiltrekke seg folk fra et stort område.

Det håper også Bjørn Svensson selv.

– Det bor jo mange mennesker i dette området, og flere blir det stadig vekk. Men samtidig er det ikke langt til andre steder av Oslo. Det er jo bare en trikk- eller busstur på 15 minutter så er man på Lilleaker – eller så tar man en taxi, smiler han.

Håper på snarlig åpning

– Når blir det åpning?



– Vi vil selvfølgelig åpne så fort vi kan, men alt beror på hvilke restriksjoner som blir lagt på oss i forhold til smitteverntiltakene i Oslo, avslutter Bjørn Svensson.

