«Like muligheter i skolen, men ikke for alle?»

Publisert: 18.06.2021 kl 11:33

Høyre hevder så fagert i sitt partiprogram at vi som bruker offentlige tjenester skal ha mulighet til å velge. Men de syns ikke det skal gjelde elever som har behov for spesialundervisning. Høyre velger å skyve sårbare barn og deres familiers behov til side for å markere motstand mot det rødgrønne byrådets skolepolitikk i en sak som egentlig dreier seg om å gi innspill til byråkratene i Utdanningsetaten.

I Skolebehovsplanen 2022-2031 som Utdanningsetaten i Oslo nylig har sendt på høring, kommer det frem at svært mange av elevene som søker om plass i spesialklasser får avslag på grunn av manglende kapasitet i byen. Den høye andelen avslag gjør at foreldre og barn ikke har et reelt valg mellom nærskolen og spesialgrupper/spesialskoler.

Søkningen til grupper for elever med autismespekterforstyrrelser har økt svært mye de siste årene. Selv om antall plasser har økt, har ikke Oslo greid å møte det økende behovet. Det har medført at andelen elever som får avslag på sitt foretrukne valg, er doblet. Det mener Arbeiderpartiet, MDG og SV i Vestre Aker at Utdanningsetaten må gjøre noe med. Både fordi det er viktig at disse familiene får det skoletilbudet som er best for deres barn, men også fordi gode, tilpassede skoletilbud forebygger skolevegring.

De rødgrønne partiene vil derfor oppfordre Utdanningsetaten til å tilby nok plasser i spesialskoler og spesialgrupper til det som er faktisk er behovet blant byens barn. Dessverre var Høyre og FrP i Vestre Aker bydelsutvalg uenige med oss og stemte i møtet i Vestre Aker bydelsutvalg 17. juni mot vårt forslag om et bedre spesialskoletilbud.

Høyre sier de ønsker en skole hvor elever har like muligheter. Men de mener det ikke, det gjelder bare de mer ressurssterke elevene. De rødgrønne partiene fører en skolepolitikk for alle barn.

Hanne Løfsnes

vara, Bydelsutvalget Vestre Aker for Arbeiderpartiet