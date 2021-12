Desember er den store måneden på Vinmonopolet. På CC Vest finner vi litt en bekymret butikksjef Asle Sæther akkurat nå. Han sier det slik: – Det ligger an til tidenes juleinnspurt på Vinmonopolet. Derfor ber jeg nå våre kunder innstendig, ikke vent til rett før jul!

Publisert: 09.12.2021 kl 13:27

LILLEAKER: – Det er fortsatt betydelig koronatrøkk i salget de fleste steder i landet. På landsbasis ligger vi fortsatt omtrent 30 prosent over normalen fra 2019, sier Sæther som minnes fjoråret slik: – Vi hadde mye julehandel i november, men nå har folk falt tilbake til gamle handlevaner som innebærer at mange kommer sent på dagen, sent i uka – og rett før jul. I et slikt scenario risikerer vi både køer og glisne hyller etter 15. desember sier Sæther.

– Desember i år blir ikke større omsetningsmessig enn i fjor, men kundene kommer til å fordele seg betydelig skjevere, sier butikksjef Asle Sæther, som legger til: – Jeg vil anta at ca 15 prosent av salget på polet på CC Vest kommer i desember i år.

Stadig størst

Vinmonopolet på CC vest er stadig Norges største, og hadde i fjor 367.000 kunder innom. De tok med seg 1,4 millioner liter ut av butikken og etterlot seg 331 millioner kroner. Ifølge Sæther blir det ikke like mye i år.

– Nei, det blir nok ikke like høyt. Grensehandelen har økt, og vi har fått noe taxfree-salg fra i sommer, men det jeg er redd for er altså at de siste ukene kan bli høyere enn i fjor. Kundemengden i uke 51 kan bli historisk. Det er særlig onsdag 22. desember som peker seg ut, sier butikksjefen. – Den kan komme til å bli historisk hva angår omsetning – ikke bare for vårt pol, men for hele landet.

Her er rådene

– Også 21. og 23. desember kan bli rekordhøye, sier Sæther og avslutter:

– Derfor er mitt råd: Handle før 15. desember, handle tidligst mulig i uken, handle på formiddagen i stedet for ettermiddagen. I tillegg vil jeg anbefale å skrive en handleliste FØR man gjør sine innkjøp slik at man får gjort alt på én tur. Man kan også sjekke køstatus på vinmonopolet.no for ditt nærmeste utsalg. Husk også at hjelpen vi kan gi den enkelte kunde blir dårligere med mye folk i butikken. Vi ønsker jo å yte god service, avslutter Asle Sæther, som står foran travle dager med sitt mannskap på CC Vest.