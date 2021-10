Ligaens toppscorer viste vei

Søndag kveld banket Marielle Daae Nordvang inn syv nye scoringer da Byåsen ble sendt hjem med 36-30-tap i Rema 1000-ligaen søndag kveld. Håndballen har vært en stor trøst for 21-åringen de siste 10 årene etter at hun mistet faren som 11-åring.

25.10.2021

ULLERN/OPPSAL: – Det er kjempegøy å spille i Aker om dagen. Det er en ordentlig god gjeng som står opp for hverandre, har så mye glede, og som unner hverandre så mye godt, sier Nordvang.

21-åringen har vært glimrende som midtback med 64 scoringer på åtte serierunder og er med det seriens toppscorer, men som hun tidligere har fortalt i et intervju med TV2 er høsten en tung tid for henne privat.

For 10 år siden ble hun hentet ut av klassen, og fikk den tunge beskjeden om at faren hadde tatt sitt eget liv.

– Han tok livet sitt på høsten, han har bursdag på høsten, og det er farsdag på høsten. Så det er mye som gir meg minner om han, og da er det noen tunge dager. Men også godt å bare dra på trening, sier Nordvang i intervjuet med TV2.

Derfor er håndballen ekstra viktig for Aker-kapteinen, og forteller at idretten er et sted hvor hun kan glemme det andre.

– Håndballen har blitt et fristed hvor jeg bare kan ha det gøy og spille, og ikke tenke på alt som skjer rundt. Det er veldig godt for meg å ha håndballen, bare komme dit og alt er som det alltid er, og spille med gode lagvenninner, forteller 21-åringen.

Fra 7-7 til 21-14

Da Byåsen kom på besøk søndag, var hun også den som tok tak, og utlignet til 2-2 med to kjappe scoringer.

Selv om matchen svingte litt, var det jevnt og det sto 7-7 etter femten minutter. Så stakk Aker litt i fra.

Med Ine Grimsrud og Marielle Nordvang i midtforsvaret fikk trønderne problemer offensivt og det ga løpsglade Rikke Midtfjeld og Freja Christensen gode arbeidsforhold på kantene.

– Vi hadde snakket om det før kampen at vi skulle kjøre mye etter, at vi er gode når vi løper. Så det var egentlig det vi fulgte opp i dag, sier Christensen.

Hun var god og puttet fem mål på fem forsøk.

– Det er gøy at man får ballen i kontra og greier å sette de i mål. Vi har jobbet veldig hardt på trening i det siste og alle sammen står på, og bidrar mye. Så det handler bare om å få det ut i kamp, egentlig, og det føler jeg at vi klarer i dag, sier Christensen.

Til pause ledet Aker 21-14, og etter hvilen fortsatte hjemmelaget litt i samme spor.

– Vi går ut i andre omgang og har et mål om at vi skal vinne de ti første minuttene. Vi nullstiller og tenker ikke på resultatet. Mange kommer inn og bidrar, sier Nordvang.

Helt bakerst var Maren Austmo Pedersen god med rundt elleve redninger før hun ble satt på benken de siste ti minuttene.

– Vi finner hverandre veldig bra i forsvar og vi klarer å ødelegge en del av de bevegelsene som Byåsen har, og som vi hadde sett mye på. Da skaper vi nok en del stress for Byåsen og det er ikke nødvendigvis de avslutningene de helst vil ha. Det profitterer Maren på og hun tar også noen fine som er nesten ferdigscoret, sier trener Lars Abelsen.

Med 26-16 41 minutter ut i kampen fikk også de yngre med blant andre Mari Myrland prøve seg.

– Det som er gøy i dag er at vi tar ut Marielle og Janne, og det er andre som kommer inn og viser at det er mer bredde i laget, at vi ikke må stå å kjøre for hardt med de beste, sier Abelsen.

De siste tolv minuttene fikk Byåsen pyntet litt på resultatet anført av Ida Alstad, men Aker var aldri truet, og vant 36-30.

– Vi slår nedenfra og hardt og, da blir det sånn som det ble i dag, og det er bare veldig gøy, sier Christensen.

Overrasket etter pangstart

Aker har hatt en strålende start på sesongen og med seks seiere på åtte kamper er det ikke bare spillerne som er en smule overrasket.

– Hadde noen sagt det at «Lars, 24. oktober, så står dere med seks av åtte, hadde jeg begynt å le, altså. Alle vet at Aker mistet mye av det som var det sentrale, og man var usikker. Man tenkte at nå må vi bruke litt tid og bygge oss opp, og kanskje vi får et par seiere, legger to-tre lag bak oss, får litt luft, og har litt utvikling igjennom høsten. Det har vært veldig overraskende at vi kom så tidlig inn i den vinnermodusen og begynte å plukke poeng. Jentene har overrasket meg med stabiliteten sin, skryter Abelsen.

Foran sesongen uttalte Abelsen at målet var å beholde plassen i ligaen, og det målet står fortsatt, forteller han.

– Det hørtes ut som en ganske ambisiøs reise der og da. Vi har hatt en veldig bra start, og vi skal kose oss over det, men det kan komme tøffe perioder, og vi har vært veldig heldig med skader. Vi kan se hvor vi står 21. november, men målsettingen står seg veldig foreløpig, og det blir tett bak der. Det er tre lag som går rett ned, og så kommer de tre som skal gjøre opp i kvalifiseringen. Den vil vi ikke havne i, sier Abelsen.

