– Verden er mye bedre når en går ut fra Vigdis enn når en går inn til henne, sier Bente, som sitter i stolen og spriker med tærne. De 76 år gamle undersåttene skal få sitt velfortjente stell og pleie på Ullern kultursenter.

Publisert: 05.09.2020 kl 14:35

LILLEAKER: – Lever bena dine til Vigdis. Jeg merker at det er godt også for ryggen å få stelt føttene, fortsetter Bente og smiler fornøyd. Hun skynder seg å si at menn også bør tenke på føttene sine og at de trenger å pleies. Selv har hun fått mannen sin til fotterapeuten.

– Friske føtter er nødvendig for å leve et aktivt liv, sier fotterapeut Vigdis Olsen Høyer. – Det gjelder enten en er mann eller kvinne.

– Gi føttene dine den oppmerksomheten de fortjener, skyter Bente inn.

God fothelse er helt fundamentalt for den allmenne helsetilstanden hos alle mennesker.

– Smerter i føttene kan forhindre fysisk aktivitet og gjøre daglige gjøremål vanskelige – eller helt umulig, fortsetter helsearbeideren, som i rundt 20 år har stelt seniorenes føtter i Bydel Ullern. Til daglig er hun å finne i nybygget til Stoppestedet i Sponhoggveien 2, men gjør også hjemmebesøk når det er påkrevet.

Diabetes

– Alle med diabetes bør få undersøkt føttene, sier Olsen Høyer. Fotterapeuten på Ullern kultursenter har spesiell kompetanse på området.

Uansett hvilken diabetes-diagnose en har, kan det føre til skader i nerver og blodkar. Det kan gi alvorlige komplikasjoner i kroppen. Hjertet, nyrer, øyne og føtter er spesielt utsatt. I verste fall kan det resultere i at en må amputere fot eller ben. Hvert år må rundt 500 personer her i landet gjennomgå slike amputasjoner.

– Fotterapi forebygger og behandler plager i føttene, sier Olsen Høyer og legger til at en regner med at rundt 15 prosent av alle med diabetes utvikler fotsår.

– Har du sår som ikke gror nederst på bena, så kan det være tegn på diabetes.

Små brister i føttene kan gjøre vondt når en går. Smerten kan sitte i fotsålen, på siden av foten, eller i hele foten.

– Er du i risikogruppen eller har vondt i føttene, ta kontakt, oppfordrer Olsen Høyer.

– Er folk flinke til å ta vare på bena sine?



– Ja, det synes jeg de er. De er flinke til å ta vare på egen helse.

Brister i føttene kan også komme av lav bentetthet, D-vitaminmangel, eller kalsiummangel.

Lengdeenhet, muskler og ledd

En fot er ikke bare en fot. En fot er også en urgammel lengdeenhet. Den har vært i bruk over hele verden og er fortsatt i bruk. Her i landet oppgir vi fortsatt en båts lengde i fot. I gamle dager tilsvarte 1 fot ½ alen - inntil Norge i 1975 ratifiserte meterkonvensjonen.

Men en fot er noe langt mer enn vel 30 centimeter. Det er snakk om en mengde muskler og ledd, bånd og scener. Hver fot har 26 knokler. Fot og ankel har 33 ledd og mer enn 100 muskler, ledd, bånd og sener. Et meget komplekst system.

- Hovedfunksjonen til føttene er at de skal bære kroppen, sier Olsen Høyer og legger til styrke, balanse og stabilitet er en viktige deler av føttenes funksjon.

Hva putter du føttene i?

– Å få problemer med føttene – både hud og negler - er for mange en del av det å bli eldre. Men det har også mye å si hva du putter føttene i – for ikke å si hva slags sko du har brukt opp igjennom årene, sier Olsen Høyer. Hun er storfornøyd med at mange mennesker liker å gå med joggesko eller noe tilsvarende.

– Er det det du anbefaler folk å bruke?



– Jeg anbefaler at folk skal gå med fottøy som gjør at foten har det godt. Det som er bra for deg er ikke nødvendigvis bra for meg. Her er det ikke ett svar som er riktig.

– Er du glad for at trange, spisse sko og stilletthel ikke er på alles føtter hele tiden?



– Ja! Slike sko har nok gjort at mange har plager senere i livet. Riktig skotøy er viktig. Det er ikke bare noe du putter føttene i når du skal ut og som er tilpasset vær, vind og dagens garderobe, sier Olsen Høyer og legger til at en ikke blir kvitt fotproblemer hvis en ikke gjør gode skovalg.

Ubalanse

– Føttene er viktige for balansen. Det å ha vondt i føttene gjør at det skapes en ubalanse og er en viktig årsak til at eldre faller.

– Hva fikk deg til å bli fotterapeut?



– I mine unge dager arbeidet jeg som pleieassistent på Hovseter sykehjem.

Fotterapeuten der fikk meg interessert så jeg søkte på skolen – og kom inn.

Yrkesvalget har hun aldri angret på.

– Jeg treffer så mange hyggelige mennesker!

– Så banket herr og fru Corona på døren. Ble du nedstengt?



– Ja, jeg måtte stenge i fem uker, sier Olsen Høyer og legger til at her på Ullern kultursenter har en vært flinke med å legge til rette slik at det er trygt å komme.

– Det er spesielle tider vi lever i, men føttene bryr seg ikke om at vi er inne i en pandemi. De trenger å bli stelt med enten det er slik eller sånn.