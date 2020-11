– Levende og brukerstyrte

– Vi har fått to levende sentre som er brukerstyrte. Det er jeg utrolig glad for, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Bydel Ullern. I dag er det fem år siden Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter så dagens lys.

Publisert: 23.11.2020 kl 15:45

BYDEL ULLERN: – Når det gjelder Stoppestedet på Ullern synes jeg det fint at stedet huser både ungdommer og de eldre, sier Joten og ser for seg at dette er noe som kan utvikles videre.

– Jeg synes at stedene har klart å få til et godt samarbeid med bydelens øvrige tjenester. Det er viktig for oss, sier Joten og legger til at dette er steder som alltid vil være i utvikling ettersom behov forsvinner eller oppstår.



– Det synes jeg er spennende.

Medvirkning

– Jeg så fram til at bydelen skulle overta driften av seniorsentrene, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i bydelen. Det var hun som 23. november for fem år siden, sto på scenen på Ullern kultursenter og fortalte at nå var sentrene kommunale.

– Overtakelsen var et ledd i arbeidet med å skape gode arenaer for involvering og brukermedvirkning.

– Har det blitt slik?



– Ja, så absolutt, sier Otto og legger til at bydelen legger stor vekt på å gi seniorene gode tilbud.

Tidligere i denne måneden var det idémyldring på Kultursenteret. Engasjerte eldre ga tips om hva bydelen bør ta med seg videre i sitt utviklingsarbeid.

– Begge stedene forandrer seg ettersom interesser og behov melder seg. Vi ser at innbyggerne slutter opp om tilbudene. Det er vi glade for.



Tidligere var det Nasjonalforeningen for folkehelsen som drev stedene.

– Da vi overtok fikk vi raskt et godt samarbeid med brukerrådene. Vi kunne straks gå i gang med utviklingen av stedene, sier Otto.

Sosial nedstenging

På grunn av koronaen er det kun kafeene og noe uteaktivitet som er i gang begge steder.

– Nedstengningen er vanskelig for alle innbyggere i bydelen - også for våre seniorer. Begge sentrene jobber hardt for å kunne opprettholde deler av tilbudet. De gjør en kjempejobb med smittevernsarbeidet.



For mange er sentrene det sosiale stedet, hvor en treffer andre. Disse møtene er med på å gi trygghet og sosialt engasjement i en tid hvor ensomhet har vært med på å prege dagene. Bydelsdirektøren understreker at i disse tider med stor smittespredning, så har en ikke noe annet valg enn å stoppe aktiviteter.

– Vi må alle delta i dugnaden. Vi må alle holde avstand, sier Joten, men hun er bekymret for at mange blir sittende mye for seg selv.

I dag skulle det vært et arrangement på Ullern kultursenter for å markere de fem årene som er tilbakelagt. Det blir det ikke noe av fordi viruset ville noe annet.

To ulike sentre

Bydelen etablere to ulike sentre som klart vises i navnevalget. Hvorfor det?

– For å tydeliggjøre profilen ved sentrene. Ullern jobbet mye med kultur allerede da vi overtok og på Skøyen ønsket vi å få en dreining til trening og fysiske aktiviteter.



– Har dere lyktes med det?



– Ja, vi har fått to ulike sentre som har utarbeidet gode og innholdsrike program noe som bidrar til at våre seniorer som ønsker det, har et treffsted, treningssted, kultursted - for ikke å snakke om kafeene, sier Otto. Hun er klar over at kaffe og vafler frister mange som er innom.

– Hva har gledet deg mest?



– Å treffe så mange hyggelige og engasjerte innbyggere hver gang jeg kommer på sentrene, kommer det spontant fra Otto.

Forventninger

– Hvilke forventninger har dere for årene som kommer?

Begge er klare i svarene sine.

Fortsatt utvikling av tilbud i takt med ønskene og behovene i fremtiden.

– Dette krever samspill med mye dialog og involvering fra både bydelen og seniorenes sin side, sier Otto.

Både Joten og Otto deltar jevnlig på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter.

– En slik arena hvor vi møter og diskuterer med innbyggerne, er av stor verdi for oss i ledelsen, sier Marie Anbjørg Joten. Hun ser fram til flere slike direkte samtaler med innbyggerne.

– Er det noe som ikke fungerer?



– Egentlig ikke, sier de begge.

– Jeg synes sentrene har vært veldig tilpasningsdyktige så jeg ser ikke at det har vært noe som ikke har gått bra, sier Bente Otto og legger til at fordi begge stedene er levende og brukerne er med på å bestemme, så vil det som ikke fungerer falle bort av seg selv. Det gir plass til nye ideer og tiltak.