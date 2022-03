Fant savnet 4-åring

En fireåring var savnet tirsdag ettermiddag. Nå er han funnet i god behold.

Publisert: 01.03.2022 kl 17:30

BLINDERN: «Fire år gammel gutt savnet fra universitetes barnehage. Forsvant for ca. 30 minutter siden.»

Det meldte politiet klokken 17.15 tirsdag. En snau halvtime senere kom meldingen om at gutten er funnet – og at han hadde kommet seg over på den andre siden av t-banesporene – altså mot Vinderen.