«Lenge leve tennis, men ikke på Bautatomten»

Tenk at vi er så heldige å ha Markaporten rett utenfor døren, en åpning fra by til skog. Her er det aktivitet fra morgen til kveld. Her møtes turgåere, joggere, syklister, skiløpere, idrettsklubber, akeforeningen, barn, pensjonister og mosjonister, og er du heldig kan du se noen idrettsstjerner som løper, sykler eller elghufser oppover og innover.



Til tider er parkeringsplasser både på Bautatomten og skoleplassen fylt til randen; folk vil opp og ut i marka. Og om du får rykninger i unge eller gamle løpebein, finner du alltid en åpen klubb på Facebook som arrangerer gratis trening. Møt opp på Bautatomten å få deg nye bekjentskaper og en god dose intervall opp til Oslos flotteste utkikkspunkt.

At fylkesmannen (statsforvalteren fra 1. januar 2021) anerkjenner egenverdien, er hun slett ikke alene om.

Jeg har full forståelse for at noen foretrekker tennis, men er usikker på om jeg helt følger argumentasjonen som brukes i debatten.

Som trebarnsfar, takker jeg virkelig FAU som kjemper for en tryggere skolevei og tar tak i problemene med stor trafikk, feilparkeringer og dårlig sikrede overganger. Hvordan har det seg da at det samme FAU går aktivt ut og støtter bygging av et gigantanlegg som vil forårsake ytterligere press på en allerede fullpakket infrastruktur?

«Er det greit å si nei til barn som vil drive med idrett?» eller «Et svik mot idretten» er litt av noen påstander i en bydel som har Norges største fleridrettslag med over 5000 medlemmer fordelt på åtte avdelinger innenfor sommer- og vinteridretter, et steinkast unna.

Så er vi over i de mer subjektive betraktningers verden, der skogen er skummel og det foregår uønsket aktivitet? Det er i hvert fall mange velbrukte stier gjennom Markaporten, som benyttes av folk som ikke er reddefor skog og i hovedsak utøver alt annet enn uønsket aktivitet. Jeg synes Vigelandsparken kan være litt skummel på kveldstid, jeg - og der foregår det visstnok skikkelig mye ramp, har jeg hørt. Men vi lar’n stå.

Frp går i bresjen for at når man frivillig har lagt ned mange dugnadstimer og penger på en sak, bør man ha rett på den plassen man ønsker seg. Nå mener de riktignok å ha funnet et fullverdig erstatningsareal for Bautatomten. Himstadjordet ved Bogstad Camping, som i dag brukes av Bymiljøetaten, kan visstnok bli et flott erstatningsareal for gammel grovskog og verneverdige bekkedrag og viktige opplevelseskvaliteter ved Markaporten.

Er det helt på «jordet» å foreslå at dersom Bymiljøetaten ikke skal bruke Himstadjordet lengre, så kan det kanskje komme et flott tennisanlegg på denne plassen? Da vil man spare naturen for inngrep og bevare et område med en viktig funksjon som inngang, adkomstsone og grønn korridor mellom marka og byen.

Nicolay Jernberg

nabo som både benytter og verdsetter Bautatomten