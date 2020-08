Leilighetsbygg står ubrukt på solskinnsadresse

Flere har reagert på at den store bygget som Oslo kommune eier, står og forfaller på den attraktive adressen, Montebello Terrasse 15.

MONTEBELLO: Eiendommen vil gi de fleste eiendomsmeklere vann i munnen med sin beliggenhet på åsen rett overfor Radiumhospitalet, med utsikt utover fjorden. Bygget som ble opprettet som tuberkulosehjem i 1934, er verneverdig og har et bruksareal på rundt 1400 kvadratmeter, fordelt på tre etasjer.

I 2016 ble det bestemt at det bygget som i en tid var akuttinstitusjon for rusavhengige, skulle huse enslige, mindreårige flyktninger, fordelt på 23 omsorgsboliger. Dette ble det ikke noe av, da behovet for dette ikke var til stede utover i 2017. Siden har bygget igjen stått ubrukt og fortsetter å forfalle. Bygningskroppen står der riktignok med hele vinduer, med en nedgrodd hage rundt.

Bydel Ullern har anledning til å utrede bruk av bygget etter definerte behov og det skulle man tro det er mange av, i en bydel som blant annet har stor mangel på kommunale boliger. Det er Boligbygg som forvalter eiendomsmassen.

Nå er det ting på gang, som tyder på at bygget vil bli tatt i bruk igjen – men ting tar tid.

- Bydelen planlegger nå boliger for hjemmeboende med demens. Vi tar sikte på 10 leiligheter og en avlastningsleilighet, samt et dagsenter med kapasitet til 20 personer. I tillegg kommer en base for hjemmetjenesten, sier avdelingsdirektør i Bydel Ullern, Giske Edvardsen.

- Hva er status i saken? Bygget har stått tomt i mange år og flere spør hvorfor en slik bygningsmasse kan stå ubrukt med de behov Oslo kommune har.

- Arbeidet er godt i gang, men slike prosjekter tar tid med de betingelser som er knyttet til utvikling av prosjektet. En konseptvalgutredning er ferdig og nå blir det gjennomført et forprosjekt, som vi regner med skal være ferdig første halvår 2021. Hvis planene blir godkjent, håper vi å starte rehabiliteringen av bygget i 2022 med ferdigstillelse tidlig i 2023, sier Edvardsen.

Bydelen tar sikte på å benytte det nyeste innen velferdsteknologi for å trygge beboerne.

- Jeg har tro på at dette vil bli et godt og trygt tilbud for personer med demens, som vil være et godt alternativ for sykehjem. Vi vet også at behovet for denne type tilbud er økende og som bydelen vil møte. Dette vil bli utleieleiligheter, hvor leietakerne betaler såkalt gjengs leie, avslutter Edvardsen.

