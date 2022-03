Leif Helgeland er død

Oversetter og musiker Leif Helgeland fra Røa er død, 65 år gammel. Helgeland var først og fremst kjent som frontmann i bandet Sterk Naken og Biltyvene.

Publisert: 01.03.2022 kl 09:27

Helgeland, som vokste opp på Røa, døde lørdag, skriver Dagsavisen.

Han var et kraftsentrum i motkulturen på 90-tallet, og kulthelt i Sterk Naken & Biltyvene.

Bandet er vel kanskje mest kjent for singelen «Sommerlykke» med en tekst som var for drøy for Norsktoppen, men som gjorde låten til en av de mer ikoniske norske sommerslagerne.

Sangen ble nektet spilt på NRK i 1989, mest på grunn av tekstlinjen «Jeg har ingenting på, jeg har en kjempesvær stå».

I tillegg til å være musiker var Leif Helgeland også en svært mye brukt oversetter innen både litteratur, film og for teater.

Sammen med Stein Otto Bakke var han også en aktiv iscenesetter i Oslos uteliv i en årrekke.

Leif Helgeland var en aktiv iscenesetter i utelivet i Oslo, sammen med gruppas manager Selveste Birger Baraldsnes (Stein Otto Bakke). De to startet Røa viseklubb, som ikke var en viseklubb, mer et klubbkonsept før begrepet var oppfunnet. De holdt heller ikke til på Røa, men på utesteder som Soria Moria og Beach Club.

(©NTB)