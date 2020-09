- Oppsiktsvekkende om Lan Marie Berg visste om koronaen allerede i januar

Det kom tilsynelatende frem da Camilla Wilhelmsen (Frp) denne uken ville vite når oppstart av opparbeidelse med utvidet vei fra Peder Ankers plass mot Bogstad skulle starte.

Publisert: 11.09.2020 kl 14:06

BOGSTAD: De meterhøye stubbene i Sørkedalsveien har i flere år vært til hinder for trafikkavviklingen, siden trærne i alleen mellom Bogstad Camping og golfbanen døde ut og ble tatt ned for 13 år siden. I 2018 tok Camilla Wilhelmsen (Frp) sammen med Frps lokalpolitikere et initiativ for å få fjernet stubbene, inntil prosjektet med utvidet veibane ble gjennomført. De var til og med villig til å bekoste fjerning og fresing om de fikk tillatelse. De hadde et anbud på 30 000 kroner for arbeidet.

Byråden: - Det haster

Det ble tilsynelatende fortgang i prosessen da Wilhelmsen som medlem av bystyrets byutviklingskomité, stilte spørsmål til byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) i mars 2018:

- Jeg viser til bystyresak 119/16 Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad. Dette er en trafikkfarlig strekning som bystyret for snart to år siden vedtok reguleringen av. Når vil byrådet starte opp arbeidet, og hva er kostnadsoverslaget? Er midlene avsatt i budsjett?

Byråd Lan Marie Berg svarte:

- Jeg er klar over at vegstrekningen har utfordrende utforming som gir dårlig trafikksikkerhet, og jeg er enig med bystyrerepresentant Wilhelmsen i at det haster å sette i gang med arbeidet. Jeg har derfor bedt Bymiljøetaten om å prioritere dette prosjektet. Budsjettmidler for planleggingsfasen er satt av, og kostnadsoverslaget for byggingen vil bli avdekket i denne fasen.. Det kan imidlertid ta noe tid før prosjektet er klart for bygging.

Anleggsstart 2020

- Jeg ble beroliget med dette svaret i første omgang, særlig da byråden var klar over at dette var en strekning med dårlig trafikksikkerhet. Jeg forventet at dette ville gi resultater, særlig når hun hadde gitt Bymiljøetaten beskjed om å prioritere arbeidet. I løpet av det neste året kunne jeg ikke se noe sted at det skjedde noe med prosjektet, og i mai 2019 stilte jeg på nytt spørsmål til byråden, sier Wilhelmsen.

Spørsmål:

- Jeg viser til tidligere svar om opparbeiding av Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad. Det er nå tre år siden bystyret vedtok reguleringen av denne strekningen, og det haster med utbedring, da veistrekningen er trafikkfarlig. Midler skulle i følge svar i notat 283 fra 2018 spilles inn i budsjettprosess, men jeg kan ikke se at det er satt av midler i dette reviderte budsjettet. Hva er årsaken til det, og når vil strekningen bli utbedret?

Byråd Lan Marie Berg svarer:

- Jeg deler representant Wilhelmsens ønske om behovet for oppstart av arbeid med Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass mot Bogstad, ikke minst av hensyn til trafikksikkerheten for gående og syklende på denne strekningen. Som nevnt i notat 283/2018, er opparbeidelse bestilt av Bymiljøetaten, og jeg kan informere om at Bymiljøetaten planlegger anleggsstart for prosjektet i 2020 og ferdigstillelse i 2021.

Ville vite eksakt

- I og med at det nå var blitt høst, og det var lovet anleggsstart i 2020, så ville jeg vite eksakt når dette arbeidet ville bli satt i gang. Jeg stilte på nytt spørsmål til Lan Marie Berg i møtet onsdag 9. september.

Spørsmålet er hentet fra gårsdagens utspørring i komiteen og refereres fra opptaket på Teams-møtet i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg:

Wilhelmsen spør:

- Det går på Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Bogstad. Det skulle være anleggsstart i 2020. Vi begynner å nærme oss slutten på 2020, og jeg skulle gjerne vite eksakt når anleggsstart er.

Byråd Lan Marie Berg svarer:

- Det var planlagt oppstart for gjennomføringsfasen for prosjektet i 2020, men dessverre er prosjektet forsinket på grunn av koronautbruddet. Siste tilbakemelding fra Bymiljøetaten er at de tar sikte på oppstart av gjennomføring i løpet av 2021. Jeg har ikke noe mer eksakt svar enn det. Det blir en god stund til.

Oppsiktsvekkende

Akersposten skrev i januar 2020 om den samme strekningen, hvor Bymiljøetaten informerer om at antatt byggestart blir i 2021 og ikke i 2020.

- Da er det jo oppsiktsvekkende om Lan Marie Berg visste om koronaen allerede i januar og at det er årsaken til forsinkelsen. Det er jo håpløst å skylde på korona, når det allerede i januar var klart at det ikke ville bli oppstart dette året. Det henger ikke på greip det hun sier og det hun gjør, eller rettere sagt ikke gjør. Dette betyr at det hun sier er at et prioritert prosjekt i 2018 skal starte gjennomføring i 2021. Det er jeg svært skeptisk til, hvis hun fortsatt kan skylde på koronaen, sier Wilhelmsen, som ikke kan forstå at etaten i det minste kan fjerne stubbene i veien.

- Hvis hun fremdeles er bekymret for trafikksikkerheten, da kan hun vel be etaten fjerne stubbene i veien nå før vinteren. De skal jo bort uansett. Da er i hvert fall noe gjort, som kan bedre forholdene på denne strekningen i Sørkedalsveien.

