Veien blir ikke ferdig før tungtransporten kommer

Oppgraderingen av Sørkedalsveien nord for Peder Ankers plass, ble betraktet som nødvendig før tungtansporten fra det nye tunnelanlegget kommer. Svarene på spørsmål rundt dette fra ansvarlig byråd, Lan Marie Berg, er noe forvirrende.

Publisert: 19.04.2021 kl 17:35

BOGSTAD: Camilla Wilhelmsen (Frp), som sitter i bystyrets Samferdsels- og miljøutvalg, spurte byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, om følgende den 3. februar:

Kan byråden bekrefte at uttransport av masser fra tunnelboringen i forbindelse med ny vannforsyning ikke starter opp før de 300 meterne over Peder Ankers plass er utbedret?

Til dette svarer Lan Marie Berg i et notat 29. mars i år:



Bymiljøetaten planlegger at selve veioppgraderingen i sitt prosjekt i Sørkedalsveien nord for Peder Ankers plass skal ferdigstilles før massene fra tunneldriving skal transporteres. Etaten jobber for å få til byggestart i løpet av sommeren og for å få ferdigstilt veien før uttransport starter. Det vil uansett tilrettelegges en midlertidig vei i anleggsperioden som sikrer fremkommeligheten for trafikken. Dersom det ikke oppstår forsinkelser, vil arbeidet starte opp sensommeren 2021 og ferdigstilles våren/sommeren 2022. Antatt oppstart av massetransport i forbindelse med forbedret vannforsyning i Holmenkollen/Voksenkollen er januar/februar 2022, og perioden vil vare omtrent ett år. Byggestart for oppgradering av Sørkedalsveien nord for Peder Ankers plass avhenger blant annet av godkjent rammesøknad fra Plan- og Bygningsetaten, dispensasjon fra Kulturminneloven fra Byantikvaren og samarbeid med campingplassen om tilgang til grunn i byggeperioden. Disse usikkerhetene kan påvirke fremdriften i prosjektet.

Anleggsvei

Det står: Det vil uansett tilrettelegges en midlertidig vei i anleggsperioden som sikrer fremkommeligheten for trafikken.

Flere har oppfattet dette som at det skulle tilrettelegges en midlertidig vei for anleggstrafikken til og fra tunnelen. Det dreier seg altså om en anleggsvei for entreprenøren som skal forestå veiutvidelsen. Tungtrafikken skal gå i dagens veitrase og blir sluset rett ut i Sørkedalsveien fra VAVs anleggsvei ved badeplassen.

Lar seg ikke gjennomføre

Lan Marie Berg har i flere omganger siden 2018 sagt at det haster å få utbedret den 300 meter lange veistrekningen nord for Peder Ankers plas og at hun har bedt Bymiljøetaten om å prioritere arbeidet. I svaret i notatet fra Berg står det Bymiljøetaten planlegger at selve veioppgraderingen skal ferdigstilles før massene fra tunneldriving skal transporteres. Notatet om opptart av de to prosjektene, viser at det faktisk ikke lar seg gjennomføre. Det er jo opplagt når det står at oppgraderingen av Sørkedalsveien, som vil ta cirka et år, skal starte sommeren 2021, mens tungtrafikken starter vinter/vår 2022.

Først til høsten

Da er det liten hensikt å skrive: Etaten jobber for å få til byggestart i løpet av sommeren og for å få ferdigstilt veien før uttransport starter.

Ikke nok med det. Bymiljøetaten skriver til Akersposten at de tar sikte på en byggestart høsten 2021 og ikke til sommeren. Med stipulert ett års arbeid, vil veiutvidelsen være ferdig høsten 2022. Det betyr i så tilfelle at i store deler av 2022, vil tungtrasnporten med masser foregå samtidig med veiarbeidet. I løpet av et år vil det være snakk om cirka 4400 lastebilbeveglser på strekningen. Antall passeringer i døgnet med tungtransport vil variere, mens snittet jevnt fordelt blir cirka 12 lastebilbevegelser i døgnet.

Konklusjonen må bli at det neppe vil stå ferdig en utvidet vei før tungtransposten starter, uansett gode intensjoner. BYM har foreløpig ikke sendt inn rammesøknad for prosjektet til Plan- og bygningsetaten. Det gjenstår også avklaring hos Byantikvaren. I tilegg skal det anskaffes utførende til arbeidet.

