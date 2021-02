Kunnskapsministeren og Oslo-byråd i klinsj om skoletilbud på rødt nivå

De ansatte på skolene trenger ikke kjeft, men hjelp, sier Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hun reagerer på Guri Melbys (V) krav om mer normal skole.

Publisert: 31.01.2021 kl 19:27

OSLO: Kunnskapsministeren mener flere kommuner kan forberede seg bedre slik at elevene får bedre undervisning selv på rødt nivå.

Statsråden sitter for langt unna til å vite hvorfor løsningene blir som de blir lokalt, mener Thorkildsen.

– Lærerne, rektorene og alle i Oslo-skolen har jobbet livet av seg for å tilrettelegge best mulig i en ekstremt krevende situasjon. Allerede i november laget de planer for overgang til rødt nivå på barnetrinnet, likevel viste det seg å være mye det ikke gikk an å planlegge for, sier hun.

Som eksempel nevner hun at mange av Oslo-skolens ansatte bor i Nordre Follo, og de fikk brått beskjed om å holde seg hjemme på grunn av mutantutbruddet der.

Har gode grunner

– Jeg har selv stilt spørsmål ved løsninger på enkeltskoler i Oslo, og så viste det seg å være gode grunner til at ting var som de var. En statsråd sitter enda lenger unna virkeligheten. Jeg forventer derfor litt mer forståelse for skolenes situasjon, sier Thorkildsen.



– Det lærerne og de andre ansatte på skolen trenger fra regjeringen, er ressurser og hjelp, ikke kjeft, konstaterer hun.

Også SV på Stortinget reagerer:

– Jeg tror rett og slett ikke kommunene stoler på at ministeren legger nok penger på bordet, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås.

Ikke nok forberedt

– Jeg mener at flere kommuner har litt å gå på og ikke har vært godt nok forberedt på rødt nivå, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) til NTB i helgen.



Melby sa hun har fått meldinger om elever som ikke får gå på skolen hver dag fordi det ikke er plass på bussen.

– Da blir jeg irritert på elevenes vegne.

Etterlyser kreativitet

Hun holder fast på at det er grunn for å be kommunene gjøre mer for å finne løsninger.

Hun understreker at det er skoleierne, altså kommunene, som må trå til.

– De ansatte strekker seg så langt de greier, jeg etterlyser større kreativitet på kommunenivå for å unngå den ressursknappheten vi nå ser, som gjør at mange ansatte blir helt utslitte, sier kunnskapsministeren.

Melby foreslår å bruke stengte biblioteker, forsamlingshus og andre lokaler som står tomme. Hun spør også hvordan det går med Oslo-byrådets plan for å skaffe flere vikarer, og viser til at Bergen kommune har inngått samarbeid med Høgskolen for å få flere studenter som vikarer.

– Vi bevilger pengene og vil gi mer ved behov, og kommunene er skoleeiere og skal følge opp at midlene brukes på skole- og barnehagetilbud lokalt, sier Melby.