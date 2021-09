«Kule duppeditter i høy alder»

Hvis du skal nyte solen på mer sørlige breddegrader, så kjøper du forhåpentligvis en reiseforsikring. Hjemme har du røykvarslere samt slukningsutstyr. Kanskje er du tilknyttet et alarmselskap. Vi gjør det vi synes er fornuftig for å forbygge mot ulike hendelser som kan oppstå en gang i framtiden.

Publisert: 08.09.2021 kl 15:30

Gjør vi oss slik tanker om alderdommen?

Mange planlegger for eksempel slik at en flytter fra hus til leilighet og kanskje til et mer sentralt beliggende sted. Men vi har kanskje en tendens til å stoppe der – bortsett fra at vi går til innkjøp av noen duppeditter som er kule og kjekke å ha.

14. september er det SeniorEXPO på Harbitz Torg. Her kan en se hvilke tekniske muligheter som finnes på markedet, slik at dagliglivet blir enklere. Den eldre generasjon bør så absolutt legge veien innom utstillingen, men det bør også pårørendegenerasjonen gjøre. Her kan en oppdage løsninger som kan være kjekke å ha både for den ene og andre. Se på et besøk på SeniorEXPO, som om du er på oppdagelsestur for å anskaffe deg og dine smarte løsninger for å forebygge ulike hendelser som kan oppstå.

Mange lever lenge. Det blir stadig flere som får et langt liv. Dessverre er det slik at forekomsten av demens øker i takt med den økende andelen eldre i befolkningen. Det er om lag 80 000 til 100 000 personer, som lever med demens i Norge i dag. Det er en utfordring for den enkelte og familien, men også for det offentlige hjelpeapparatet. Dette er en stor brukergruppe. Så mange som rundt 40 prosent av dem som har hjemmetjenester, har demens.

Forhåpentligvis kan de fleste av oss bo hjemme livet ut. Kanskje vil vi trenge litt bistand fra bydelen, og kanskje vil livet bli enklere med gode tekniske løsninger. Jeg og mange med meg, bør kanskje allerede nå begynne å se nærmere på hvordan vi må tenke på framtidsløsninger, for det er ingen tvil om at du og jeg har ansvar for eget liv. Det at vi drar på åra, betyr ikke at vi ikke lenger har ansvaret for oss selv. At vi kan få hjelp fra bydelen, er strålende, men, vi sitter fortsatt i førersetet – kanskje med bydelen som kartleser. Noen vil trenge at også andre har en hånd på rattet.

Avdelingsdirektør Bente Otto i Bydel Ullern uttalte til Akersposten 17. juli at i framtiden vil innbyggerne ikke kunne få tjenester fra bydelen i samme omfang som i dag. Hun sa at det kommer til å bli kamp om fagfolk og at bydelen må jobbe smartere og ta teknologien i bruk. Hun ga uttrykk for at for å skape gode liv, må tekniske løsninger tas i bruk i større utstrekning. De er med på å skape trygghet og en enklere hverdag.

14. september kan vi alle ta en tur ned til Harbitz Torg og gjøre oss kjent med ulike tekniske løsninger, som kan være meget nyttige. Duppeditter er inne i alle norske hjem, og utviklingen går fort. Kanskje akkurat det du trenger, finner du på SeniorEXPO?

Se på dette på samme måte som når du tegner en forsikring. Hverdagsteknologi kan ikke avverge alt, men den kan kanskje bidra til et tryggere, meningsfylt og innholdsrikt liv.

Bjørg Duve

journalist