Krigsheltens vei

Bak navnet Gregers Gram skjuler seg en av krigens helter, sabotøren og motstandsmannen. Gregers Grams vei finner du i Ullernåsen med start fra Vesteråsveien og med slutt som blindvei øverst i åsen. Adressene går fra nr 1 til nr 33 og består utelukkende av privatboliger.

Publisert: 16.08.2020 kl 11:10

ULLERNÅSEN: Veien fikk sitt navn i 1946 – to år etter at Gregers Gram ble skutt av Gestapo. Det skjedde da han og Edvard Tallaksen ble lurt i en felle under et møte med to tyskere, som de trodde var desertører fra tyske Luftwaffe, på Plasskaféen ved Olaf Ryes Plass på Grünerløkka.

Gregers Gram bodde aldri i Ullernåsen, men vokste opp i Guldbergs vei på Smestad. Han var sønn av sorenskriver Harald Gram, som selv var en aktiv motstandsmann under krigen. Harald Gram var politisk engasjert og var blant annet generalsekretær i Høyre. Gregers arvet interessen for politikk og ble leder for Ullern Unge Høyre. Han var også svært aktiv i idrettsforeningen Njård – først og fremst på den administrative siden, og bidro sterkt til å bygge opp Njård til en seriøs og velorganisert idrettsforening.

Politikk og Njård tok mye tid, og det gikk ut over skolearbeid. Gregers ble russeformann i Oslo i 1937, men strøk til eksamen. Faren tvangssendte ham deretter til Fredrikstad for at han uten andre forstyrrelser og aktiviteter skulle få tatt sin utdannelse.

Så kom krigen, som skulle forandre alt – og som skulle bli så skjebnesvangert for unge Gregers. Han meldte seg tidlig til tjeneste i kampen mot nazistene – og kom seg til England og den hemmelige britiske militærorganisasjonen SOE, opprettet for å drive sabotasjeaksjoner i okkuperte land. I Norge ble han medlem av Oslogjengen.

Gregers Grams vei på Ullerntoppen. Foto: Stig Rune Pedersen

Tilbake på norsk jord utførte han en rekke sabotasje-aksjoner, bl.a. mot tyske skip på Oslo havn – flere ganger i samarbeid med Max Manus og Gunnar Sønsteby. Han var også med da kontoret som utarbeidet arbeidslister - laget for å rekruttere nordmenn til arbeid for tyskerne, ble sprengt.

13. november 1944 kom så den ulykkelige episoden på Plasskaféen. For sent oppdaget han fellen som var lagt . Det kom til en intens skuddveksling. Gregers Gram ble liggende igjen på gulvet. Den 27 år gamle krigshelten gjorde en skjebnesvanger tabbe da han møtte opp på kaféen uten å ha tatt de normale, nødvendige forholdsregler. Men det var slik Gregers Gram var. Dristig og modig.

I 1994 ble det avduket en byste av ham ved Njårdhallen. Tilstede ved den anledningen var både Gunnar Sønsteby og Max Manus. I filmen om sistnevnte , som kom i 2008, er Gregers Gram en fremtredende skikkelse og tragedien på Plasskaféen blant filmens mest dramatiske høydepunkter.

Her finner du flere av Veiene våre

I 1994 ble det avduket en byste av Gregers Gram ved Njårdhallen. Max Manus og Gunnar Sønsteby - som opererte sammen med Gregers Gram under krigen, var tilstede ved avdukingen.

Gregers Grams vei.

[ Åpne stort dynamisk kart ]