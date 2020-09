Førstkommende tirsdag vil Byrådet beslutte hvorvidt Holmenkollen Tennisklubbs søknad om å bygge nytt idrettsanlegg ved Midtstuen i Oslo skal godkjennes eller ikke.

Publisert: 07.09.2020 kl 09:05

Historien i denne saken er lang, kostbar og vitner om korridorpolitikk med barn og unge som innsats.



Holmenkollen Tennisklubb har i en årrekke arbeidet med planer om å flytte tennisanlegget til Bautatomten ved Midtstuen stasjon i Oslo. Klubben har brukt tusenvis av dugnadstimer og mange millioner kroner for å realisere ønsket om et bedre idrettstilbud. Formålet med planene til klubben har vært å legge til rette for at flere barn og unge kan spille tennis.

Klubben ble stiftet i 1936 og har I dag cirka 800 medlemmer og blir drevet som en ideell organisasjon på linje med alle andre idrettsklubber i landet. Dugnadsinnsatsen er betydelig. Faktum er at i dag står hundrevis barn på ventelister for å delta i organisert idrett da kapasiteten til klubben er sprengt. Det er derfor vi ønsker å utvide tilbudet.

Bautatomten ligger også nær tilknyttet blant annet Midtstuen ungdomsskole som har kritisk behov for kroppsøvingsarealer. Tennisklubben har forpliktet seg til å gi skolen tilgang til cirka 1300 m2 hall i skoletiden. Rektor er selvfølgelig svært skuffet over byrådets plutselige helomvending. Svendstuen, Slemdal og Holmen barneskole ligger også i nærheten - og vil også være ivrige brukere av anlegget. I tillegg ligger Bautatomten like ved Midtstuen stasjon som gjør transport frem og tilbake praktisk og miljøvennlig.

I juni 2017 vedtok Bystyret mot kun én stemme at (Rødt) HTK kunne flytte klubben til Midtstuen og Bautatomten. Et lite antall naboer klaget vedtaket inn for Fylkesmannen, men alle klager som gjaldt manglende utredning av hensyn til friluftsliv, miljø, naturmangfold, dyreliv, bekkeløp og forhold til andre kommunale planer og føringer ble avvist.

Det eneste Fylkesmannen ga klagerne medhold i var at kommunens vurderinger vedrørende barn og unges interesser ikke kunne anses for å være tilstrekkelige. Fylkesmannen slo fast at siden det ikke stilles erstatningsareal så medfører det skjerpede krav til både utredningen og skjønnsutøvelsen. Dette forholdet har klubben nå utredet og redegjort grundig for i den nye planen som nå ligger til beslutning. Det er nettopp hensynet til barn og unges interesser som er hovedgrunnen til at tennisklubben vil bygge anlegget. Argumentet om erstatningstomt faller totalt på sin egen urimelighet da Bautatomten i dag fremstår som utrivelig, forsøplet og er i beste fall en gjennomfartsåre til Midtstuen stasjon.

Undertegnede er oppvokst og bor i området, og kan som tusenvis av andre beboere bekrefte at tomten ikke benyttes av noen.

I planforslaget som nå er fremmet er fotavtrykket til anlegget blant annet redusert fra 19 til 5 mål. I tillegg har HTK tatt høyde for en rekke andre momenter, blant annet lagt vesentlig vekt på miljøhensyn. Det er viktig å fremheve at HTK planlegger å selvfinansiere byggingen da klubben vil selge dagens tomt til utvikling. Dette prosjektet vil med andre ord ikke belaste et allerede stramt Oslo-budsjett.

I forrige uke fremmet Byrådet ved Hermstad (MDG, vikar for Hanna Marcussen som fremmet saken i første runde) i spissen sin innstilling om at søknaden ikke bør støttes. Det tragiske og paradoksale er hvordan Byrådet kan snu slik i en sak som de støttet helhjertet de siste seks årene, tatt i betraktning at ny søknad tar høyde for Fylkesmannens innsigelser. Som det har fremkommet i media har flere politikere de siste dager ytret seg kritisk til Byrådets behandling. Dette har medført at den endelige saksbehandling utsettes til førstkommende tirsdag.

Oslo Kommune har virkelig løftet sin satsning på idrett og idrettsanlegg de siste årene rundt omkring i byen vår. Det skal våre folkevalgte ha stor honnør for. Når Byrådet diskuterer saken på tirsdag, bør de tenke på følgende:

1) HTK har hundrevis av barn på venteliste og må antakelig skalere ned dagens tilbud ytterligere dersom søknaden forkastes.

2) Bautatomten (kun 5 mål) som HTK ønsker å bygge på benyttes ikke av noen i dag og nødvendige miljøhensyn er tatt i betraktning.

3) Prosjektet vil ikke belaste kommunens allerede stramme budsjett.

Undertegnede har vært medlem av HTK i femogtredve år, bor et stenkast unna klubben og har to unge døtre som er ivrig tennisspillere. Jeg vet jeg snakker for tusenvis av andre i bydelen vår som inderlig ønsker at Bystyret gir oss den støtten vi fortjener.

Jørgen Arnesen

LES OGSÅ:



"Fakta om tennisanlegg på bautatomten"

– Et svik mot barn og ungdom



HTK-leder: – Det er fortvilende



Følg Akersposten på Facebook