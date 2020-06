«Koronakrisen viser oss at nærnatur er viktig»

I koronakrisen opplever vi at tilgang til den nære naturen er svært viktig både for folks mentale og fysiske helse. Husebyskogens skjebne er et godt eksempel på at samfunnets forvaltning av nærnaturen står til stryk.

Publisert: 28.05.2020 kl 13:15

I 2007 vedtok Høyesterett at USA fikk bygge på 40 mål friområde i Husebyskogen. Dommen satte punktum for en lang kamp for å redde et nærnaturområde med bekk, rådyrstamme og rikt fugleliv, fem minutter med bane fra Majorstuen. Det ble da avgitt et politisk løfte om at resten av Husebyskogen så skulle få stå i fred. Men nei, naturen i Husebyskogen må fortsatt vike for andre interesser. En rekke instanser, alle med velmente, legitime og nyttige behov, ødelegger fortsatt natur i Husebyskogen.

Statnett hugger jevnlig en bred gate under kraftlinjen som går gjennom skogen. Idrettslaget Njård utvidet for noen år siden stien under lysløypa med flere meter. Midt i hekketiden kappet de ned løvskog, for å lage dobbeltspor for skøyting. Siden har det ikke vært skiføre. Forsvarsbygg som forvalter området har denne våren "ryddet skog" uten at det er mulig å forstå hvorfor. Med store anleggsmaskiner har de meiet ned småskog. Flere steder står gamle bjerketrær igjen på åpen jord, hardtrampet av anleggsmaskiner. Skogbunn, småskog, og biologisk mangfold er malt opp og delvis slengt i hauger, delvis strødd utover stiene. Slik rasering gir ikke bare tap av opplevelsesverdi for svært mange og naturmangfold, det åpner jorden for etablering av aggressive uønskede arter som Kanadagullris, en uønsket art som har overtatt vegetasjonen på åpne områder i nærheten.

Statnett, Njård og Forsvarsbygg er ikke alene om å ha behov i skogen. Husebyskogen er øvingsområde for Hans Majestet Kongens Garde. Garden graver skyttergroper og hugger trær for å bygge skyteskår, uten synlig hensyn til fugler, treslag, eller bunnvegetasjon. Halvbrukne trær står igjen. Steder der det før var markjordbær, maigull eller liljekonvall er det nå bare jord og stein. Dessuten etterlater de seg plastsekker med sand og løsammunisjon i store mengder.

I disse dager er Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune i gang med neste fase av Husebyskogens forringelse. Bassenger på størrelse med Telenor Arena skal sprenges ut under skogen, som en del av arbeidet med å lage drikkevannsreserve til byen. På friområde i skogkanten skal etaten legge administrasjonsbygget sitt. Og ved skogens høyeste punkt, der folk ferdes aller mest, vil de plassere et 6,5 meter høye luftetårn omgitt av gjerder, alternativt to tårn i samme område.

Under koronaens grep merker vi mer enn noen gang hvor mye den nære naturen betyr for rekreasjon og opplevelser i hverdagen. Når vi ødelegger nærnaturen stjeler vi verdier fra dagens og fremtidige generasjoner. Vi ødelegger biologisk mangfold som har verdi i seg selv. Tross hva mange tror har Oslo – enn så lenge – et rikt biologisk mangfold. Før ambassaden kjørte inn med bulldoserne talte vi over 100 fuglearter i Husebyskogen. Nå er mange biotoper rasert.

USAs ambassade, Garden, Njård, Forsvarsbygg, Vann og avløpsetaten og Statnett utfører alle viktige og nødvendige samfunnsoppgaver. Og selvsagt vil det dukke opp flere interessenter med legitime behov både i Husebyskogen og i andre grønne lunger. Skal nærnaturen ha en sjanse, må vi sette ned foten og sikre et sterkere vern nå. Ansvaret ligger både på stat og kommune.

Margrethe Geelmuyden

Representant for Venstre i Bydel Ullern