– Jeg har holdt på med dette siden 1983, sier Anne Holstad. Da koronaen slo inn over oss, ble det bråstopp for Oslo-guiden. Nå håper hun at utenlandske turister kan byttes ut med nordmenn som ønsker å vite mer om hovedstaden.

HOLMEN: – Jeg liker hele Oslo, men er aller mest glad i Frognerparken. Museene er også spennende. Og Barcode og Bjørvika.

Vi tar en kaffekopp med Anne Holstad. Holmen-kvinnen er lidenskapelig opptatt av Oslo-historie og har vært det helt siden hun var tidlig i 20-årene. I lengre perioder har hun, ved siden av annen jobb, vært Oslo-guide, og nå savner hun oppdragene som forsvant da turiststrømmen stoppet opp med korona-krisen.

Mye forskjellig

Holstad er tilknyttet Oslo Guidebureau og er vant til å vise frem byen til alt fra enkeltpersoner til større grupper.

Det går mest på norsk, engelsk og spansk nå Holstad guider.

– Jeg har de siste årene vært mye på «melkeruta», som vi kaller det. Det er Frognerparken, museene på Bygdøy, Holmenkollen, Munchmuseet… Og Nasjonalgalleriet før det stengte, sier hun. – Det er det kundene aller mest ønsker.



Holstad forteller at hun har fått mange ulike forespørsler opp gjennom årene. Hun husker spesielt godt den gangen hun skulle guide en utenlandsk turist som hadde leid seg en stor yacht som lå ved Akershuskaia.

– Han var der sammen med en svenske, og det hele startet med sild og vodka på yachten. Så skulle vi ut på fjorden i en lettbåt, og midtveis mellom Akershus og Bygdøy ble det en stopp for enda mer sild og vodka. De merket ikke at jeg slengte vodkaen over skulderen, smiler hun.

– Jeg fikk dessverre ikke formidlet så mye historie. Han ville egentlig til Holmenkollen til slutt, men sovnet lenge før vi kom dit, sier hun.

Byen som endrer seg

Det vanligste er at hun for eksempel guider cruiseturister i buss eller tar imot utenlandske journalister som ønsker en omvisning til noen av de kjente stedene.

– Gjennom alle disse årene har jo Oslo forandret seg veldig, og det er mest til det positive. Før stengte alt klokken 17 på hverdager, og etter klokken 13 på lørdager var nesten alt stengt. Nå er det åpent, og vi har fått Fjordbyen. Før hadde vi jo nesten ikke tilgang til sjøen. Det var havner, containere og industri som tok plassen, sier Holstad, som ser frem til at enda flere områder blir åpnet opp for Oslo-folk og turister.

Hun liker å være oppdatert og snakker mye om tilbudene Oslo har i dag, om kultur og arrangementer. Om byens rundt 5000 årlige konserter i smått og stort, om at Oslo er en kulturby, og at befolkningen stiger.



– Jeg forteller også at vi nordmenn setter oss ut i solen og tar en pils med én gang solen skinner, nesten uansett hvor kaldt det er. Når du ser en som sitter midt i solen, er det gjerne en nordmann, smiler hun.

– Oslo er en by i rivende utvikling. Den var lenge lillebror i forhold til hovedstedene i Danmark og Sverige, en veldig provinsiell by. Vi har ikke hatt så mye av de monumentale byggene tidligere. Men nå tar vi på en måte igjen. Byen er i veldig forandring.

Må tenke annerledes

Men denne våren har korona-krisen snudd opp ned på det meste. Det blir ikke 5000 konserter i byen i år. Det blir heller ikke hundretusener med utenlandske turister til byen, turister som etterspør kunnskapsrike Oslo-guider.

– Så nå er jeg åpen for oppdrag, sier Holstad. Hun tror at det stadig er et behov for Oslo-guidene. Det kan være bedrifter som ønsker å gjøre noe annerledes for sine ansatte i år, istedenfor den vanlige storbyhelgen i utlandet som nå blir avlyst. Kanskje dette er året man skal gi ansatte muligheten til å bli bedre kjent med egen hovedstad?

– Jeg hadde for eksempel med et helt konfirmasjonsselskap på omvisning i Frognerparken, sier hun. Og nettopp Frognerparken klarer ikke Holstad å slutte å snakke om.



– Er folk fornøyd med Vigelands flotte park?



– Ja, veldig. Jeg har opplevd turister som nærmest gråter fordi de må reise fra Frognerparken. Folk sier «hvorfor har jeg ikke hørt om denne parken før?».

En finsk turist hun hadde med på rundtur en gang, skal ha vært svært misfornøyd med Vigelands kunst, men det er den eneste negative tilbakemeldingen hun har fått…

– Besøk museet!

Alle i Oslo vest har et forhold til Frognerparken, men ikke alle har besøkt Vigelandmuseet. Det syns Holstad er synd.

– Det må man besøke! Du kan blant annet se masse utkast til Monolitten og skulpturer. Du kan se hvordan parken ble til gjennom årene. Den ble jo utviklet i mange år, helt fra 1905. Vigeland var aktivt med helt til han døde i 1943.



– Når leiligheten hans er åpen på museet, kan man til og med se krakken hans, som står akkurat der den sto da han døde.

– Vigelands kunst ble, og blir sikkert fremdeles, diskutert. Ikke alle var imponert over kvaliteten. Er du?



– Jeg syns han var best da han var ung, og det kan man se mye av på museet. Han var en fantastisk portrettmaker, og lagde blant annet mye portetter av kjente folk. Det gikk mye i byster i gips, sier hun.

– Men Vigeland var kanskje litt stormannsgal, og han fikk kjenne på janteloven, sier hun.

Tar oppdrag!

– Hvis du ser på Oslos historie, er det mye som er endret, og derfor mye gammelt som er revet. Er det noe du syns burde vært bevart?



– Definitivt Det engelske kvarter ved Solli plass, der Indeksbygget står i dag, som er noe av det styggeste vi har i Oslo. Den bebyggelsen skulle aldri vært revet, sier hun bestemt.

Nå håper Anne Holstad at Oslo-folk og tilreisende skal få lyst til å vite mer om Oslo.

– Jeg er åpen for oppdrag. Det er bare å ta kontakt! sier Anne Holstad, som forteller at det er bare å ta kontakt med Oslo Guide Bureau, på Osloguide.no Her kan man få mer informasjon og bestille guide om man ønsker det.

