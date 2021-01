Informasjon om korona-vaksine i Bydel Vestre Aker.

Publisert: 10.01.2021 kl 11:44

Til uken ((uke 2) starter bydelen koronavaksinering, og det et er innbyggere over 85 år som får vaksinen først.



Noen av disse har allerede fått innkalling og flere vil bli kontaktet i ukene fremover for tilbud om time for vaksinering. I oppstarten vil timebooking skje per telefon. Om du kjenner noen over 85 år som bor i bydelen, gi dem gjerne beskjed om at de kan forvente en telefon fra bydelen vedrørende vaksinering.

Bydelen planlegger for åpning av et større vaksineringssenter i starten av februar. I mellomtiden vil det være et midlertidig vaksinasjonssenter lokalisert i bydelsbygget i Sørkedalsveien 150a, i første etasje. Det er kun de med timeavtale som skal møte opp for vaksinering, andre vil bli bortvist av vakthold på stedet. Det vil være anledning for våre eldre innbyggere å bringe en pårørende/hjelper til vaksinesenteret dersom de ønsker det.

Se mer informasjon om koronavaksinering, prioriteringsrekkefølge mm.



For information in english

Har du øvrige spørsmål om vaksineringen, kan du ringe 21 80 21 82 (tast 3).