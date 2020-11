«Komplekst og kaotisk både for gående, syklende, biltrafikk og bane»

Venstre er opptatt av og har et stort engasjement for utviklingen av Slemdal og Slemdalkrysset. I dag er det en kompleks og kaotisk situasjon både for gående, syklende, biltrafikk og bane i området.

Publisert: 19.11.2020 kl 18:33

Vestre Aker Venstre har blitt spurt av Moderasjonsgruppen Slemdal om sitt syn på områderegulering Slemdal. Her er svaret:



For Venstre er det sentrale at Slemdal utvikles til et godt senter for de som bor i området, og med en velfungerende trafikkløsning.



Venstre vil at Slemdal skal utvikles innenfra og ut, det vil si at det er en forutsetning at rekkefølgebestemmelsene ikke fravikes. Det må ikke igangsettes bygging før de trafikale problemene og kollektivsituasjonen er løst. Planen må også ivareta behovet for ny sosial infrastruktur.

Venstre mener at trafikken bør løses med en lokk-løsning, selv om dette er en mer kostbar og tidkrevende løsning enn en løsning med bro. En bro-løsning vil være svært dramatisk, og vil gjøre Slemdal om til en trafikkmaskin, som vi mener må være en uaktuell løsning.

Planprogrammet har redusert det opprinnelige planområdet betydelig, og dette støtter Venstre. Vi mener at 4-6 etasjer i delområde 1 kan være akseptabelt, men dette er avhengig av at volumoppbygging og utearealene er gode og at det legges til rette for livet mellom husene. Høyder over 4 etasjer må plasseres der hvor det passer best med omgivelsene rundt, og det mener vi er vest for banen nær dagens Slemdal Senter. Delområde 2 er skissert med 3-5 etasjer. Venstre mener at høyden er i overkant i grensen til småhusområdet, og ønsker 3-4 etasjer, med 3 etasjer i randsonen. Det er vesentlig at volumene bygges ned mot småhusbebyggelsen i ytre sone.

Venstre mener at det bør reguleres for flere mindre leiligheter i området. Dette er et behov i et samfunn der stadig flere er aleneboende.

Det må være en forutsetning at vernet bebyggelse ivaretas, og at det settes strenge miljøkrav til utbyggingen. Det må lages en plan for bevaring av eksisterende vegetasjon, og gode grøntarealer må opparbeides. Dette av hensyn til skolen, men også for å skape gode boligområder med utearealer som stimulerer til lek og aktivitet, noe som er en mangel i en stor del av Oslos nye boligområder.

Astrid Seeberg

Vestre Aker Venstre