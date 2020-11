«Kommunens arealdel: Berører i høyeste grad Røa»

Den 9. november kom beskjeden om at Oslo Kommune starter arbeidet med å revidere arealdelen i kommuneplanen fra 2018.

Publisert: 10.11.2020 kl 14:35

Som kjent er kommuneplanen todelt: En del som beskriver visjoner og ønsker for den samfunnsmessige delen – vedtatt 30.01.2019. Her beskrives ønsker og retningslinjer for hvordan politikere skal arbeidet når byen vår vokser, utvikles og forandre seg. Planen skal peke ut den langsiktige utviklingen i Oslo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Oslo. Her kommer altså de menneskelige aspektene frem: Oslo skal være og bli en varmere, grønnere, mer kreativ og skapende by med plass til alle. Dette er gode signaler. Likefullt bygger planen på den såkalte knutepunktstrategien: Det bør bygges mer, tettere og høyere ved viktige kommunikasjonsknutepunkt.

Arealdelen av kommuneplanen sier noe om hvor byutviklingen i byen skal foregå. Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte byutviklingen. Arealdelen skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas.

Plan- og utredningstemaer som forutsettes behandlet i revisjonen av arealdelen, er inndelt i følgende hovedtema: Klima- og miljøvennlig byvekst; Økt boligbygging - med kvalitet og variasjon; Allsidig og fremtidsrettet næringsutvikling; Blågrønn og klimatilpasset by med naturmangfold; Aktiv bruk av plansystem og planverktøy for gjennomføring- og Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Utviklingsområde for Røa langs Sørkedalsveien i følge utkast til arealplan 2018.

Ja, Røa i høyeste grad! Røa er i kommunepalen 2018 definert som et– dette betyr at vi har et stort potensial for fortetting.

Røa er sannelig under betydelig fortetting allerede. Nye Røa Torg med mange boliger åpnes nå, Skanska prosjektet ruller videre, det blå bygget skal erstattes, det bygges i eplehager, det kommer nye boliger ved Voksen Gård etc, etc. Hva annet kan komme?

Arealer langs Sørkedalsveien fra broen med T-banen og opp til krysset Røahagan -Griniveien er i utkastet til planen definert som et utviklingsområde. (se illustrasjon)- så her kan det også komme betydelige endringer.

Denne delen av Røa ligger strategisk til på flere måter. Arealet ligger mellom Røa sentrum og de store grøntområdene i Hovseterdalen; et viktig område for god mobilitet og bevegelsesfrihet til skoler, barnehager, lekeområder og tilgang til marka forøvrig. Her ligger mange privatboliger som stadig venter på avgjørelser om Røa tunnelens skjebne: Blir det kort tunnel vil det komme en tunnelmunning ved krysset Sørkedalsveien/Griniveien/Røahagan med ekspropriasjon av mange hus; blir det lang tunnel kommer munningen omtrent under T-banebrua. Røa Vel har i lang tid argumentert for lang tunnel- blir dette noen gang virkelighet vil det kunne utvikles et godt boområde her med god mobilitet både til sentrum og til grøntområder, skoler og barnehager.

Røa beboere oppfordres til å gå inn på kommunenes nettside. Les dokumentene, se hva som foregår, følg med og send inn din mening.

Arealplanen lagt ut på høring med frist den 9. februar 2021. Når arealplanen er vedtatt, er den juridisk bindende- til forskjell fra den samfunnsmessige delen. Da er rammen lagt for bruk av områder i vårt område for lang tid fremover.

Anne Bjørnebye Vik

Leder Røa Vel