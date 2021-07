– Kommer til å bli dypt savnet

– I morgen er det stengt her. Vi er usikre på hva som skjer nå, sier en av mange trofaste stamgjester på Bakkekroen, Rodney Lobo. Lørdag var siste dag for den kjente og kjære kroen.

SMESTAD: Korona-pandemien har krevd nok et offer. Tidligere har driverne av Kaktus på Lilleaker måttet kaste inn håndkleet. Nå er det daglig leder Haifen Qian på Bakkekroen som må stenge dørene.

– Ja, det er korona-pandemien som har tatt knekken på oss, bekrefter Qian når Akersposten er innom lørdag ettermiddag. På døren står lappen med den triste beskjeden om at fra søndag 1. august er Bakkekroen stengt.

– Det er ikke nok å leve av her nå, sier Qian, som har drevet Bakkekroen i mer enn 11 år. Allerede på forsommeren i fjor fortalte hun til Akersposten at pandemien skapte store økonomiske problemer, og nå er det altså slutt.



Fikk blomsterhilsen

Ved bordet sammen med Rodney Lobo sitter flere av stamgjestene som er vant til å tilbringe lørdagsettermiddagene med lørdagsjazz, litt god mat og noe godt i glasset i kroen ved Smestadkrysset. Bakkekroen har historie helt tilbake til før krigen, og flere av stamgjestene har flere tiår med minner fra stedet.

– Jeg var her første gang som russ i ’56. Da var det dans på 17. mai med Big Chief i Smestadkrysset. Det var mitt første møte med Bakkekroen, sier Tore Clausen, som nyter et siste måltid Bakkekroen-middag sammen med kona Pia for denne gang.



– For meg er Bakkekroen blitt mitt andre hjem, sier Rodney Lobo, som har bodd på Hoff, i passe gangavstand til Bakkekroen, de siste 30 årene.

– Vi er ganske mange som er blitt kjent med hverandre og gode venner her gjennom lørdagsjazzen. Det er jazzen de spiller her, vi liker å høre på, sier Lobo.

Leif Jan Bjørnson har bodd i dette strøket siden 1949.

– Bakkekroen og lørdagsjazzen er blitt et begrep. Det har vært jazz i mange, mange år, og det har vært dans. Det har vært mye gøy, sier han.

Trist beskjed på døren. Foto: Fredrik Eckhoff

Hva nå?

Nå er de gode jazzvennene, som pleier å være langt flere når det ikke er midt på sommeren, usikre på hva som skjer videre med møtestedet deres. Det sies at det er nye folk på vei inn, og da har de ett håp: At den lange tradisjonen med lørdagsjazz fortsetter.

– Vi vet jo ikke om det blir det samme opplegget, sier Bjørnson.

– Vi håper at de viderefører konseptet. Dette er et fint samlingspunkt hver lørdag. Det er viktig for oss. Det pleier å være ganske mye folk her da, litt avhengig av hvem som har spilt, sier Lobo.

Kanskje mer restaurant?

For daglig leder Haifen Qian er et kapittel nå ufrivillig slutt. Hun må innse at det ble for tungt å holde økonomien i gang gjennom korona-pandemien.

– Det er veldig trist, sier hun.

– Hva skjer nå? Har du planer om å starte opp igjen et annet sted?



– Nå må jeg slappe av litt og tenke, sier hun. – Det kan hende jeg vil drive kafé eller restaurant igjen, men korona-tiden er veldig vanskelig. Kanskje når det er helt over.

– Jeg kommer til å savne stamgjestene, sier hun, med blomster og hyggelige kort i hendene.

– Men jeg har jo telefonnumrene deres. Jeg er blitt kjent med mange av gjestene her. De er veldig snille og hjelpsomme, sier hun.



