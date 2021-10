Kom med spørsmål og innspill til nettmøte!

– God informasjon har høy prioritet, sier Benedicte Andresen i Vann- og avløpsetaten. Derfor er det torsdag klart for nytt nettmøte mellom etaten, Skanska og Akerspostens lesere. Du kan allerede nå sende inn spørsmål og innspill – og følge med på spørsmål og svar som publiseres fortløpende torsdag ettermiddag.

Publisert: 11.10.2021 kl 07:30

OSLO VEST: Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er godt inne i sitt andre år, og det setter sitt preg på både Huseby, Makrellbekkdalen og Sollerudstranda. Anlegget som skal ta i mot fra Holsfjorden i Lier via en 19 kilometer lang råvannstunnel, ender opp på Huseby. Byggingen skal vare frem til januar 2028, og dette påvirker mange beboere i Oslo vest.

I forkant av nettmøtet mellom Vann- og avløpsetaten, Skanska og Akerspostens lesere torsdag 14. oktober har vi bedt etaten om en liten statusoppdatering.

Vestre Aker

– På Huseby pågår arbeidene cirka 800 meter inn i fjellet, og vi er godt i gang med arbeidet under bakken, forklarer Benedicte Andresen, som begynte som bydelskoordinator for Vestre Aker i juni.

– I og med at vi har beveget oss såpass langt inn i berget, er det nå naboer sør for Husebyskogen som i størst grad blir påvirket av sprengningsarbeidene våre, fortsetter Andresen.

– På Husebyjordet har vi fått asfaltert store deler av rigg- og anleggsområdet, og vi er snart i gang med asfaltarbeider nedover i adkomsttunnelen, noe som til hjelpe veldig mye for støvutfordringene i området. Vi er også begynt med etablering av kontorlokaler og verkstedtelt til den delen av prosjektet som knytter seg til bygging av tunnel mot Holsfjorden på innsiden av byggegjerdet på vestre side av Husebyjordet, avslutter Andresen.

Ullern

Kristian Bjelland er bydelskoordinator for Bydel Ullern. Han forteller at tunnelarbeidene ved Husebybakken Skipark så langt har kommet cirka 40 meter inn i berget.

– I startfasen av tunnelarbeidene har vi sprengt oss cirka meter inn i uka, særlig som følge av liten overdekning av fjell over tunnelmunningen. Etter hvert som vi kommer lengre inn fjellet vil vi kunne sprenge betydelig mer i uka. Ved juletider regner vi at vi har sprengt ca. 200 meter tunnel her, forteller Bjelland.

– Etter hvert som vi kommer lengre inn i tunnelen med sprengningsarbeidene vil også belastningen rundt rigg- og anleggsområdet ved Husebybakken Skipark bli mindre. Før jul planlegger vi dessuten å asfaltere rigg- og anleggsområdet og anleggsveien, fortsetter bydelskoordinatoren.

– Ved utkjøringen fra anleggsområdet er det plassert trafikkvakter i perioder med massetransport.

På Sollerud forteller Bjelland at sprengningsarbeidene har kommet ca. 70 meter inn i fjellet. Som ved Husebybakken skipark er det plassert ut trafikkvakter i perioder med utkjøring av masser fra området.

– Til jul regner vi med at tunnelarbeidene våre har passert under E18. Da vil belastningen for naboene som bor tett på rigg- og anleggsområdet på Sollerudstranda bli betydelig mindre, avslutter Bjelland.

Bydelskoordinatorene: Kristian Bjelland og Benedicte Andresen

Hensikten med nettmøtet

Torsdag 14. oktober klokken 17-19 sitter Vann- og avløpsetaten og Skanska og svarer på dine spørsmål og innspill om byggingen av vannbehandlingsanlegget. De setter stor pris på alle spørsmål og innspill som også kommer inn i forkant av nettmøtet. På den måten kan de svare på enda flere spørsmål.

Du kan legge inns spørsmål/innspill lenger ned i saken.

– Hvorfor er det viktig for etaten og for Skanska å være med på nettmøte med befolkningen?

– God informasjon har høy prioritet i prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Vi ser at vi når naboer og andre interessenter på ulike flater, og mange oppgir at Akersposten er en svært viktig kanal for å få siste informasjon om prosjeket. Å arrangere informasjonstiltak i samarbeid med lokalavisen er en fin måte å nå ut til folk på, sier Andresen.

– I løpet av 2020 arrangerte vi totalt tre møter av denne typen, og vi fikk inn mange spørsmål fra engasjerte naboer ved alle tre anledninger, fortsetter Andresen.

Til sist oppfordrer Andresen alle som har noe på hjertet til å stille spørsmål til prosjektet i nettmøtet, eller ta kontakt med en av bydelskoordinatorene ved behov.

Deltakere på nettmøte

Kristian Bjelland, bydelskoordinator for Bydel Ullern, Vann- og avløpsetaten Benedicte Andresen, bydelskoordinator Bydel Vestre Aker, Vann- og avløpsetaten Simen Thorsen, prosjekteringsleder, Vann- og avløpsetaten Ole Petter Johansen, prosjektleder, Skanska Tone-Lise Rustøen, leder for ytre miljø, Vann- og avløpsetaten Ole Martin Kaasa, ansvarlig for grunnerverv, Vann- og avløpsetaten

