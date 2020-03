«Kom deg ut av pysjen!»

Kom deg ut på terrassen! Få frisk luft og sol i ansiktet! Kle deg som du skal ut og treffe folk! Her er rådene til hvordan du kan gjøre korona-hverdagen best mulig.

Publisert: 24.03.2020 kl 15:15

SKØYEN: – I klinikken opplever vi å få mange spørsmål om hvordan man tar best vare på seg selv og de rundt seg på en god måte, nå som hverdagen plutselig har blitt helt annerledes enn det vi er vant til, sier Nina Laue Næspe.

Hun er psykolog ved Oslo Psykologklinikk, som holder til i Karenslyst allé på Skøyen. Også for psykologene er dagene nå annerledes. Hun forteller at klinikken fremdeles holder åpent for fysiske møter, men at mye av virksomheten er flyttet over til videosamtaler.



Nye bekymringer

Nå ønsker Nina Laue Næspe å gi råd og tips til Akerspostens lesere, som befinner seg i en annerledes og utfordrende situasjon.

– For mange har det dukket opp nye bekymringer som tar mye plass. Andre føler seg ensomme når de ikke kan treffe venner og kjente slik som før. Det kan være utfordrende å balansere hjemmebarnehage og -skole med jobb. Det blir et ekstra press på oss og våre nære relasjoner, som igjen kan skape et høyere konfliktnivå i familien, sier hun.

Her er psykolog Nina Laues tips for å skape gode dager:



*Det er viktig med en rytme i dagene, dette skaper forutsigbarhet og bidrar til ro for både store og små. Stå opp om morgenen, ta deg en dusj, spis jevnlig.

Kle deg som om du skal ut og treffe folk. Dette gjør deg mer klar for dagen enn om du går i pysj.

Vær oppmerksom på hvordan media påvirker deg. Det er viktig å holde seg oppdatert, men det er også lurt å justere og avgrense når det skaper mange bekymringer og engstelse.

Hold deg i aktivitet. Dette demper uro og gjør det lettere å sovne om kvelden. Gjør det du kan innenfor de begrensningene som finnes. Bør du holde deg hjemme kan du kanskje vaske kjøkkenskuffene eller rydde i boden?

Kan du få frisk luft og litt sol i ansiktet i løpet av dagen så hjelper dette ofte på humøret. Åpne vinduet, ut på balkongen eller gå deg en tur hvis du kan holde trygg avstand til andre.

Mange opplever glede av å bidra i samfunnet og føle at man hører til. Kan du hjelpe noen med å handle? Avtale med naboene at dere skal holde et øye med hverandre? Ringe noen?

Selv om vi skal holde fysisk avstand til andre kan vi fortsatt ha kontakt på telefon, email eller sosiale medier. Se ansiktene til de du er glad i og hør stemmene deres.

Selvivaretakelse. Kanskje dette ikke er tiden for produktivitet og måloppnåelse, men en tid for å ta vare på oss selv, hverandre og ha det så godt vi kan i en annerledes periode.

Sett sunne grenser for deg selv og andre. Eksempler på hvordan du kan sette grenser er: «Jeg setter pris på at du vil komme på besøk, men jeg vil gjerne snakkes på telefonen i stedet.» «Jeg synes det er flott at du holder deg oppdatert, men jeg blir glad om du ikke sender meg flere artikler og linker.» «Hvis du ikke føler deg frisk så vil jeg helst ikke ha besøk». «La oss snakke om noe annet enn koronaviruset nå».

"Jeg merker jeg reagerer på dette"

