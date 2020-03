Kollen-fest for tomme tribuner

På grunn av koronavirusutbrudd i Norge, har Oslo kommune i nært samråd og samforståelse med nasjonale helsemyndigheter besluttet å avlyse publikumsarrangementene i forbindelse med Holmenkollen skifestival.

Publisert: 05.03.2020 kl 18:35

HOLMENKOLLEN: Kommunale og nasjonale helsemyndigheter vil være tilgjengelige for pressen på Oslo Rådhus kl. 19:00, inngang fra sjøsiden.

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding torsdag kveld.



– Skiarenaen stenges for publikum, og vi vil anmode publikum om heller ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen denne helga. Vi er spesielt bekymret for situasjonen med store folkemengder på T-banen, i kombinasjon med tidligere erfaring med høyt alkoholkonsum blant publikum. Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

Vedtaket innebærer at Holmenkollen skifestival plikter å stenge skiarenaen for publikum.

T-bane er tradisjonelt folks hovedtransport til og fra arrangementet. Erfaring fra tidligere arrangementer er for det første at det vil være svært tett ansamling over lange perioder på T-banestasjonene og tettpakkede vogner som vil medføre stor smittefare. Berusede personer øker ytterligere risiko for smittespredning ved sin atferd fordi det er grunn til å frykte at de ikke vil etterleve generelle smittevernråd. Risiko for smittespredning vil derfor være vesentlig større enn ved fulle T-baner knyttet til for eksempel rushtid.

Det er derfor økt risiko for at personer blir smittet som følge av arrangementet. Flere smittede/mistenkt smittede vil også bidra til å øke belastningen på en presset legevakt og primærhelsetjeneste, særlig i Oslo og omegnskommuner. Dette kan i verste fall bidra til et uforsvarlig helsetilbud. Jo flere smittede i Norge, desto større blir risikoen for at noen utvikler alvorlig sykdom.

– Helsedirektoratet støtter Oslo kommunes vurdering og avgjørelse basert på Folkehelseinstituttets faglige råd og vår vurdering av mulige konsekvenser for befolkningen og helsetjenesten, sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.