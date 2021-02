Knivranerne på Ullern ble funnet og domfelt

Akersposten skrev i april i fjor om en gutt midt i tenårene som ble ranet av tre personer i Ullern allé. Det viste seg senere at også en fjerde person var involvert i ranet blant guttene i 15-17-årsalderen.

ULLERN: Fornærmede hadde på forhånd kommet til enighet om salg av et stk. merkeplagg med en av ranerne. Det som skulle bli et salg, hvor også guttens far var til stede, utviklet seg til et ran i stedet. Kjøperen hadde ikke penger som avtalt, og dermed ble salget avlyst fra fornærmedes side.

Da «kjøper» forlot stedet, dukket tre personer opp som kom løpende mot far og sønn. Det viste seg senere at «kjøper» hadde gjort en avtale med disse tre.

Kniv og trusler

De tre maskerte personene kastet nevestore stein etter far og sønn som ble forfulgt. De to stoppet opp etter hvert, på grunn av den truende atferden. Faren ble holdt i sjakk med trusler, mens gutten ble fraranet merkeplagget med trusler, blant annet med kniv. Det ble også forsøkt ranet andre ting fra gutten, før de stakk fra stedet. På grunn av maskering med buff, hetter og luer var det vanskelig å identifisere guttene.

Teledata og overvåkningskameraer

Saken ble anmeldt til politiet, som gjorde mye for å få identifisert ranerne gjennom sin etterforskning. Blant annet i form av innhenting og gjennomgang av teledata, innhenting og gjennomgang av aktuelle overvåkningskameraer i området samt utstedelse av stikkbrev/løpeseddel for å prøve å få identifisert personene som var fanget opp av overvåkningskameraene. Det førte til at alle fire som var involvert i ranet, etter hvert ble identifisert og arrestert.

Etter en periode med nektelse av å ha vært med på ranet, sprikende og endrede forklaringer underveis, forelå det til slutt tilståelse fra alle fire.

Straffen

I dommen står det blant annet: "I foreliggende sak er det tale om et planlagt ran av en mindreårig begått av flere maskerte personer i fellesskap på kveldstid i det offentlige rom. Fornærmede og hans far ble forfulgt over tid. Det ble også kastet store steiner mot dem, noe som har stort skadepotensiale. Ut fra de foreliggende omstendighetene finner retten at straffen for en voksen gjerningsperson i utgangspunktet skulle tilsi en ubetinget fengselsstraff på rundt åtte måneder."

Men ranernes alder, under 18 år, ble lagt til grunn for straffutmålingen.

Tre av ranerne ble i Tingretten dømt til ungdomsstraff, som gjennomføres i en periode på tolv måneder. Subsidiær fengselsstraff er syv måneder.

En av ranerne ble dømt til 210 timer samfunnsstraff som gjennomføres i en periode på syv måneder. Subsidiær fengselsstraff er syv måneder.

Fornærmede ble tilkjent erstatning med kr 1500 for plagget han ble fraranet.

Tre av de domfelte er eller har vært under etterforskning for andre straffbare forhold.

