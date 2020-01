– Knallfornøyd til tross for den elendige vinteren

Javisst er store deler av hovedstaden blottet for snø, men «byens beste utested» lokker likevel tusenvis.

OSLO VINTERPARK: La gå at Kong Vinter har vist seg bare sporadisk så langt denne sesongen, men Oslo Vinterpark leverer igjen et tilbud som garanterer kortreist og begeistret skikjøring.

– Vi er veldig fornøyde med forholdene her, alle våre traséer er åpne. Det er selvfølgelig litt skiftende forhold i lys av temperaturen, men det er en uteaktivitet på snø og kjempefine forhold, sier Espen Bengston, daglig leder i Oslo Vinterpark.

– En av grunnene til at det er så fint å være her, er det gode miljøet og stemningen. Her er det rom for alle, uansett om man er nybegynner eller aktiv alpinist. Våre dyktige medarbeidere i alle avdelinger er hyggelige folk som lever av å skape god stemning for våre gjester. Det er «good vibes only», sier Bengston, etter at også Akerspostens utsendte er blitt møtt med brede smil på Wyllerstua så vel som fra heisbua på toppen av Oslo.

– Unikt

Et moderne snøproduksjonsanlegg sørger under optimale forhold for å produsere det som tilsvarer 5.000 lastebillass med snø i døgnet.

– Det som er unikt, er at vi har lys i alle våre nedfarter. Det gjør at du kan kjøre overalt, selv om det er mørkt. Vi satser på skiparker, vi har nedfarter i alle mulige vanskelighetsgrader, og er et superfint næranlegg i hovedstaden Oslo. Man trenger ikke noe mer enn det her, sier Bengston.

Det gjør at et stort antall ski- og snowboard-entusiaster daglig oppsøker Oslo vinterpark.

– Anlegget har vært bra besøkt så langt denne sesongen. Siden 16. november har vi hatt cirka 90.000 dagsbetalende gjester, sier Bengston.

– Mentalt påfyll

Én av denne vinterens så langt mest dedikerte skikjørere er sesongkortinnehaver Kim-Erik Holm (34) fra Bærum. Hobbyalpinisten er full av lovord når det gjelder tilbudet han får som gjest i skibakkene i Oslo vest, selv med begrenset mengde natursnø i området.

– Frihetsfølelsen av å cruise på ski er helt fantastisk, og årets vinter er en katastrofe om man velger å tilbringe den i bykjernen. Her oppe i Oslo Vinterpark får man vinterstemning, selv om det er nokså nitrist i områdene rundt. Det er rett og slett mentalt påfyll å få snø under skiene og en følelse av vinter, sier Holm når vi møter ham i bunnen av Wyller.



34-åringen er spesielt begeistret for bakkene i anlegget.

– Man får utfordret seg på alle plan. Ønsker du å dra på er det null problem, ønsker du bare å cruise skjær, er det fantastiske bakker for det også. Det beste er jo at du kan ta et par timer på kvelden og faktisk få kjørt mye variert. Det er unikt! sier Holm.

MANGE BESØKENDE: Oslo Vinterpark har fått høy status blant ski- og snowboardfolket. Foto: Pål Magnus Tømmervold

Full av adrenalin

Friluftsentusiasten forteller han foran innværende sesong investerte i nytt utstyr, for å kunne boltre seg best mulig mellom slagene som småbarnspappa og lederstillingen på jobb. Tankene på den snøfattige årstiden streifer ham nærmest ikke. Mye takket være Oslo Vinterpark.

– Jeg er knallfornøyd tross den elendige vinteren. Bakkeskia ble kjøpt inn for å utnytte Wyller-tilbudet til det fulle og nå er jeg hekta på å treffe den perfekte svingen. Jeg er blitt hekta på skikjøring, og sitter med abstinenser på dagene jeg ikke kommer meg ut, avslutter Holm på entusiastisk vis.



