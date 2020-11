Fotballjentene til Røa Dynamite tok farvel med Toppserien med 2-0-seier over Kolbotn, og nå starter jobben som skal sørge for at oppholdet i 1. divisjon blir kortest mulig.

Publisert: 16.11.2020 kl 14:50

RØA: – Røa må opp igjen, og vi viser jo i dag at det ser veldig lyst ut. Sportslig sett har det egentlig vært bra hele sesongen, og vi har spilt mange bra kamper. Det har vært resultatet innimellom som ikke har stått helt i stil med prestasjonen, sier Geir Nordby.

Selv er han motivert for å fortsette i treneryrket, men usikker om det blir i Røa eller annen plass. Likevel er han optimist på Røas vegne.

– Sportslig sett ser det veldig bra ut. Det er mange gode spillere her, og det sportslige apparatet er bra. Det er en veldig bra arena å være på, og i dag har man tatt et steg videre. Hvis styret og administrasjon greier å løfte det rundt sporten også, så er det rett opp igjen, mener jeg, sier Nordby.



Men der har også klubben en jobb å gjøre på sikt.

– Det er viktig at man nå får stabilisert en god organisasjon rundt laget som har funksjoner som kan få inn ressurser. Så er det klart at det også er viktig at klubben har satt Røa på kartet, fordi at vi har drevet med toppidrett og vært blant de beste i Norge, sier Nordby.

Blant annet mener han også at lokale krefter bør kjenne sin besøkelsestid.

– Lokale krefter synes jeg også bør se gevinsten av det og kanskje ta litt ansvar i det, og bidra til at Røa skal være en av de beste klubbene Norge. Da er ikke veien lang til også internasjonale festligheter, sier Nordby.

Kapteinen usikker, mens Ness vil bli

Men på kort sikt skal det jobbes for å signere spillere foran neste sesong i 1. divisjon.

Så langt er det klart at Linn-Mari Nilsen, Mathilde Harviken og Vilde Gullhaug Birkeli har kontrakt også neste sesong, mens kaptein Katrine Winnem Jørgensen er usikker på fremtiden.



– Det er nok ikke så veldig store sjanser for at det blir Røa, sier Jørgensen.

– Hva ligger bak det?



– Jeg har lyst til å prøve noe nytt, og så er det ikke så veldig aktuelt å spille i 1. divisjon, forteller Jørgensen.

En som er motivert til å forhandle om ny kontrakt, er Vårin Ness, som kom til Røa fra Serie A tidligere i høst.

– Jeg har troen på at Røa skal fort opp til Toppserien igjen. Jeg har hatt en fin opplevelse med Røa og vil veldig gjerne fortsette, sier Ness.

– Hvordan har tiden her vært så langt?



– Den har vært overraskende bra med tanke på posisjonen Røa har vært i. Det er ikke så lett å komme inn i et lag der selvtilliten kanskje ikke er på topp etter X antall kamper med tap, men jeg synes folk kommer med positivitet og guts på trening som gjør at det er kjekt å være med på treningen, og det sosiale er på topp. Det er over all forventning i forhold til den posisjonen Røa har hatt i år, forteller Ness.

En som har vært god for Røa denne sesongen og som kan bli en viktig brikke neste sesong - er nevnte Harviken (18).

– Jeg har fått spille veldig mye, og jeg er fornøyd med det, så jeg føler at jeg har fått muligheten til å utvikle meg videre. Vi får håpe at det fortsetter neste sesong, sier Harviken.

2-0 i siste seriekamp

Røa har slitt og slitt denne sesongen, men spilte kanskje sin beste kamp for sesongen med 2-0 over Kolbotn.

– Det er ikke så rart kanskje. Det er nok noen kilo fra skuldrene hos jentene som er litt borte, og så får man ut potensialet sitt. Det har nok bidratt til at vi har fått vist oss fram fra en veldig god side, sier Nordby.



1-0 kom etter 21 minutter etter fint innlegg fra Rebecka Holum, hvor Ragne Hagen Svastuen var først på retur fra keeper.

2-0 kom like før pause hvor Tuva Espås raget høyest i feltet på et innlegg fra Vårin Ness.

– Heldigvis er det spillemål som vi har øvd på på trening, og at vi greier å komme igjennom på kant og få lagt inn, så er det jo veldig bra å se at vi får avsluttet innenfor boksen – i mål. Jeg må jo si selv at med Ragnes 1-0 mål, så varmet det ekstra å se Tuva, som er lokal, stange ballen i mål. Hun har hatt oppturer og nedturer. Det varmet litt ekstra at hun scoret, avslutter Geir Nordby.