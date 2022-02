Kjørte på bil, stakk av, kjørte på nok en bil

En beruset bilfører er tatt hånd om av politiet etter at han skal ha kjørt på to ulike biler.

Publisert: 09.02.2022 kl 20:03

VOKSEN: «Politiet er i Nils Collet Vogts vei hvor vi har tatt kontroll på en fører som har kjørt inn i to biler. Fører av bilen er svært beruset og vil bli tatt med inn for en utåndingsprøve.»

Det skrev politiet på Twitter like før kl. 19 onsdag.

Ifølge politiet startet hendelsen med at en mann meldte om at bilen hans ble påkjørt og at bilisten hadde kjørt avgårde.

«Melder fulgte etter, helt frem til Voksen, hvor bilisten kjørte inn i en ny bil før han parkerte,» melder politiet.