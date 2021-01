Kjøpesentre og vinmonopol stenges – barneidrett stanses

Det innføres strenge smitteverntiltak i Oslo og alle andre nabokommuner til Nordre Follo.

Publisert: 23.01.2021 kl 09:50

OSLO: Alle butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner, stenges fra klokken 12 lørdag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Tiltakene gjelder i første omgang til 31. januar.

Et ukontrollert utbrudd av den britiske virusvarianten førte til at Nordre Follo fredag stengte ned kommunen. Kun butikker som selger nødvendige varer får holde åpent. Skoler og barnehager ble stengt fram til onsdag.



– Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi må gjøre det vi kan for å stanse utbruddet. Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag. Dersom virusmutasjonen sprer seg i Oslo, vil det være svært vanskelig å forhindre spredning til resten av landet. Regjeringen innfører derfor kraftige tiltak i ti kommuner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De nye tiltakene gjelder for kommunene Enebakk, Frogn. Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, våler og Ås.

I tillegg til butikker skal også blant annet serveringssteder, treningssenter, biblioteker, museer, kinoer og andre kultur- og underholdningssteder holdes stengt.



Vinmonopol

Blant tiltakene som ble presentert av regjeringen i dag for Oslo-regionen, er også en stenging av Vinmonopolet.

– Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Barneidrett

Blant tiltakene som ble presentert av regjeringen i dag for Oslo-regionen, er stans i breddeidrett for barn og voksne. I tillegg skal svømmehaller, treningssentre og andre steder hvor det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter, stenges.

Tidligere denne uken anbefalte regjeringen stans i alt seriespill i toppidretten i Norge i to uker. Det rammet hallidrettene håndball, ishockey, volleyball, basketball, curling, innebandy, futsal, i tillegg til utendørsidretten bandy. Samtidig ble det åpnet opp for at barn og unge igjen kunne trene som normalt, men den muligheten forsvinner igjen nå, i første omgang fram til månedsskiftet.

– Ikke dra til nabokommunen

– Jeg vil innstendig be alle som bor i området om å ikke reise til andre områder for å benytte seg av tilbud som er stengt i egen kommune. Alt dette gjør vi for å hindre smitte, sa Høie.

– Du kan være smittet uten å vite det. Reiser du ut, kan du bidra til det vil ønsker å unngå, nemlig at denne muterte varianten sprer seg til andre kommuner, sa han.

Strengere enn i mars

Blant tilbudene som må holdes stengt, er treningssentre, biblioteker, museer, kinoer og andre kultur- og underholdningssteder.

Også serveringssteder skal holdes stengt, men det er tillat med take away.

Allerede fredag kveld meldte Deichman at de stengte sine biblioteker i Oslo. Det er første gang siden nedstengingen i fjor vår.

– Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

