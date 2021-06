Kjemper hardt for å kompensere for millionkutt

Røa Dynamite Girls var en av Norges beste klubber i en årrekke, men nå sliter klubben økonomisk. Det jobbes hardt med å få inn frisk kapital.

Publisert: 28.06.2021 kl 11:15

RØA: – Vi har budsjettert med et lite underskudd i år, og Røa Idrettslag har gått inn og garantert for det, for at vi skal kunne gjennomføre sesongen. Så får vi se hvordan det går. Vi har jo håp om at vi skal kunne stå på egne bein selv og at vi ikke trenger den garantien, sier Harald Nickelsen, styreleder i Røa Dynamite Girls.

Da Røa rykket ned fra Toppserien forrige sesong, var det ikke bare en gedigen nedtur sportslig, men også økonomisk. Klubben mistet 1,9 millioner kroner i støtte fra Norges Fotballforbund.



Det gjorde en tøff situasjon enda verre for de rødkledde, som har fem seriemesterskap og like mange cupgull å vise til. Men det begynner å bli noen år siden det siste trofeet ble hentet hjem til Røabanen.

– Vi visste at økonomien vår uansett kom til å bli utfordrende. Da vi rykket ned og mistet den støtten, så gikk vi i dialog med Røa Idrettslag og gjorde litt om på organisasjonen.

Blant annet har stillingene som daglig leder og markedssjef blitt «borte».

– Vi fant ut at det var litt dumt å ha en markedssjef og en daglig leder i hver etasje, og da det var sånn at Erik, som var markedssjefen vår, hadde fått seg ny jobb og sa opp, ble han ikke erstattet. Det samme skjedde med Tom Inge, vår daglige leder, tidligere på året, sier Nickelsen.

Satte i gang Målklubben

Foran sesongen forsvant også rundt 8-900.000 kroner i spillerlønninger etter at en rekke spillere forsvant til andre klubber. De som har kommet til, ligger ikke på samme nivå, forteller styrelederen.

– Nesten alle de dyreste spillerne våre var på utgående kontrakter, og de forsvant til andre klubber. I den situasjonen vi var i, så var det greit nok på en måte, sier Nickelsen.

– Hva blir gjort for å få inn penger?



– Per Ivar Stokkmo, som er markedssjef, er stadig i møter for å prøve å skaffe samarbeidspartnere, men det er ikke veldig lett. Det er litt utfordrende, men vi har satt i gang et par prosjekter, sier styrelederen.



Blant annet har de startet Målklubben, et samarbeid mellom Norges fotballforbund og OBOS.

Konseptet er enkelt; for hvert mål Røa scorer, satser de på å få bedrifter og privatpersoner til å bidra med en bestemt sum.

– Jentene satt forrige torsdag og ringte rundt til familie, venner og bekjente. Så vidt vi kan se, scorer vi 50 mål i år, så ringte vi inn 100.000 kroner den kvelden, sier Nickelsen.



Har alltid troen

Men det holder ikke bare med bidrag fra familie og venner. Røa må også ha inn flere sponsorer.

– Heldigvis er det sånn at alle de sponsorene som vi hadde, er mer eller mindre med oss alle sammen. Noen av dem har faktisk økt satsingen sin, og vi er utrolig glade for at alle de lokale sponsorene fortsatt er med oss. Det er lett å gi opp når man ikke har den sportslige suksessen som man alltid håper på, men de har fulgt oss ned – og de skal få lov til å følge oss opp igjen også, sier Nickelsen.

– Du har troen på at det ordner seg?



– Ja, det finnes ikke noe mer optimistisk person enn meg. Jeg fikk en gang høre av tidligere leder for Røa Idrettslag; han sa «Harald, du planlegger alltid for sol og godvær, men det hender at det regner noen ganger også». Sånn er jeg, jeg regner med at alt ordner seg. Vi bruker mesteparten av styremøtene på økonomi, og det er ganske slitsomt at vi må bruke 80 prosent av tiden på økonomi, men det har vært helt nødvendig. Vi har ikke hatt noen egenkapital å flyte på, ingen rike onkler eller tanter, så det har gått fra hånd til munn. Men vi har kommet i mål selv om det har sett aldri så mørkt ut, forteller styrelederen.

Selv om Røa har vært nødt til å kutte ut dager som proffdagen, så mener Nickelsen at spillerne ikke påvirkes for mye av situasjonen.



– Jeg tror egentlig ikke at de tenker så mye på det. Nå har vi gått igjennom kontraktsforhandlinger, og nå forsvant jo de dyreste spillerne. De andre holdt vi på nesten det nivået de hadde fra før av, og de var innforstått med den økonomiske situasjonen, så det var ikke noe voldsomt store diskusjoner der. Spillerne skal egentlig ikke merke noe, og jeg tror det sportslige opplegget er like godt som i fjor. Vi skulle nok ønske at vi hadde en fysisk trener på heltid som vi hadde med Torvald i fjor, men han forsvant til Fredrikstad. På den biten er vi nok litt dårligere forspent enn vi var i fjor, men ellers kjører vi samme løpet, sier Nickelsen.

Har tro på opprykk

Sportslig sett har Røa et uttalt mål om å rykke rett opp i Toppserien igjen – og så langt er fasiten elleve poeng fordelt på de fem første kampene – tre seire og to uavgjorte kamper. Søndag ble det en komfortabel seier hjemme mot Fløya, 3-0.

Det gjør at de rødkledde leder 1. divisjon, men helt fornøyd er man ikke på Røabanen.



– Geir (Nordby, hovedtrener, red.anm.) har vært litt frustrert over et par av de resultatene, og da skjønner man hvilke det er. Seier og tre poeng er i mine øyne godt nok, og vi kan godt spille dårlig og få med oss tre poeng – da er det greit. Det har vært et par omganger som har vært litt frustrerende å se på – ikke minst for Geir, for det er mange som legger ned så utrolig mye. Det gjør selvfølgelig de andre lagene vi spiller i mot også, sier Nickelsen.

Selv tror han at Røa spiller i Toppserien igjen neste sesong, slik de gjorde i 20 sesonger på rad inntil i fjor høst.

– Jeg tror den stallen vi har nå, kommer til å få en positiv utvikling. De har trent her nå i et halvt år, og jeg tror at jo mer de trener og flere kamper de spiller, jo mer samspilt blir de. Jeg er som jeg sa optimistisk og jeg tror vi klarer å gå ubeseiret igjennom sesongen. Da blir det opprykk, avslutter Nickelsen til Akersposten.

Vil du eller ditt firma gi Røa Dynamite Girls litt økonomisk støtte pr. mål de scorer i årets sesong? Det kan du gjøre her.