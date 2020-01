Slemdal-gruppering kjemper for moderat utbygging

«Moderasjonsgruppen Slemdal er ikke mot en viss fortetting, men ønsker en langt mer moderat utbygging,» skriver gruppen som engasjerer seg for en moderat utbygging av Slemdal.

Publisert: 14.01.2020 kl 14:30

SLEMDAL: Plan- og bygningsetaten inviterer til «åpen kontordag» onsdag 15. januar fra kl. 14 til 19 i Hemings klubbhus. Oslo kommune jobber med å lage en områderegulering, en plan for hvordan Slemdal skal utvikles i fremtiden. Som en del av dette arbeidet har etaten lagd en mulighetsstudie der hensikten har vært å se på mulighetsrommet for byutvikling på Slemdal, men også å vurdere alternative løsninger.

På møtet onsdag skal det vises frem hvor langt arbeidet med mulighetsstudien er kommet, blant annet med kart og fysisk modell av to ulike varianter. Her møter fagfolk i Plan- og bygningsetaten som jobber med Slemdal. Bymiljøetaten, som arbeider med en konseptvalgutredning (KVU) for Slemdalskrysset, vil også være til stede. Det vil være mulig å komme med innspill, eller man kan stille spørsmål.

Engasjerer seg for Slemdals fremtid

I forkant av den åpne kontordagen har gruppen som kaller seg «Moderasjonsgruppen Slemdal», kommet med et opprop. I et skriv de har sendt Akersposten, skriver de at gruppen nå består av mer enn 100 husstander, hvor rundt 80 prosent av disse ligger innenfor planområdet.

Gruppen har listet opp fem punkter de mener vil gi et fortsatt godt bomiljø for unge, eldre og barn på Slemdal:

Bilfritt sentrum

Ingen massiv riving av eksisterende bygninger

Max fire etasjer

Bygging av små leiligheter

Parkarealer på inntil 5 dekar

«Moderasjonsgruppen Slemdal» reagerer på PBEs tanker om utbygging av 650-800 nye boliger i fire til seks etasjer og mye næringsutbygging på Slemdal – med det dette fører med seg av riving av eksisterende boliger.

«Moderasjonsgruppen Slemdal er ikke mot en viss fortetting, men ønsker en langt mer moderat utbygging», skriver gruppen i e-post til Akersposten.

«Økt grad av bymessige kvaliteter»

På Plan- og bygningsetatens sider står blant annet følgende om arbeidet:

«Plan- og bygningsetaten skal lage et forslag til områderegulering for Slemdal. Planprogrammet ble fastsatt 21. desember 2018, og det er fastsatt planprogram som er grunnlaget for det videre planarbeidet. Arbeidet med mulighetsstudier starter i januar 2019, her skal det blant annet det vurderes nye løsninger for vei og bane i Slemdalskrysset. Studiene skal også vurdere høyere utnyttelse på inntil seks etasjer i sentrale områder på Slemdal Planen skal: legge til rette for en helhetlig utvikling av Slemdal med økt grad av bymessige kvaliteter og høyere utnyttelse enn i dag.

bidra til at nye verdier kan bli tilført området, for eksempel en styrking av senter- og stasjonsområdet som målpunkt og møteplass, et mer oversiktlig, fremkommelig og tryggere Slemdals-kryss, flere og mer variert boligtilbud, nye byrom, og at viktige kulturminner, naturkvaliteter og andre stedskvaliteter kan bevares og videreutvikles.

være kollektivbasert, smart og grønn. Veksten i transport skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Byområdene i Oslo skal være organisert slik at det er enkelt å gjøre helse- og miljøvennlige valg, for eksempel ved at vi har tilbud som dekker hverdagslivets behov innenfor rimelig gang- og sykkelavstand.»

Her kan du lese mer om Plan- og bygningsetatens arbeid med områderegulering for Slemdal.



Du kan altså møte fagfolk fra etaten i Heminghuset onsdag 15. januar fra kl. 14 til 19.