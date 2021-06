– Kjempedeilig å komme i gang og komme tilbake til normalen

Charlotte Hjortsjö (11) fra Vinderen drømmer om medaljer i roing etter at hun startet med roing hos Norske Studenters Roklub sammen med søstrene Annika (12) og Cecilie (12), Kaja Weisæth Andersen (13) og Martine Næss Lian (13) for snart ett år siden.

Publisert: 21.06.2021 kl 15:56

ÅRUNGEN: – Jeg har planer om å bli med i VM og OL, og ta medaljer. Jeg vil også være fornøyd med innsatsen jeg gjør, sier Charlotte.

Det er store, men modige ord fra 11-åringen som begynte med roing for NSR i august i fjor og fikk sin konkurransedebut under den regionale regattaen forrige helg.

– Jeg har aldri vært med på regatta før, og det var utrolig gøy, jubler Charlotte.

– Hvorfor roing?

– Jeg vet ikke. Jeg synes bare at det hørtes veldig gøy ut, sier Charlotte.

– Hørtes veldig gøy ut

Da Norske Studenters Roklub i helgen arrangerte den første nasjonale regattaen på nesten ett år, fikk i likhet med Charlotte også storesøstrene Annika (12) og Cecilie (12) Hjortsjö samt Kaja Weisæth Andersen (13) fra Vinderen og Martine Næss Lian (13) fra Frogner sin andre regatta.

Etter å ha drevet med dans i noen år, lot de seg friste av roing under NSRs sommerskole i august.

– Jeg hadde akkurat sluttet på folkedans, og så ville vi finne en ny aktivitet. Vi valgte å ta Kaja med oss fordi hun skal slutte nå sånn at hun har en aktivitet sammen med oss siden vi har gått på folkedans i fire år, sier Annika.



Og Kaia var ikke så vanskelig å be.

– De spurte om jeg ville være med, og da tenkte jeg at jeg ville prøve det. Jeg var ikke med på sommerskolen, og så hørtes det veldig gøy ut da de fortalte om det, forklarer Kaja.

Også Martine valgte å bli med over til roing etter å ha holdt på med håndball og dans i noen år.

– Det har gått egentlig ganske greit. Jeg hadde lyst til starte på noe nytt, sier Martine, som tidligere spilte håndball i Monolitten.

– Hvordan har dere blitt påvirket av pandemien?



– Roklubben har blitt «slått ned» av pandemien, men vi løste det ved å ha utetrening eller ved å holde avstand, og bruke antibac, forklarer Cecilie.



Felix Spydevold (14) og Sander Bjerke (15) fra Ullern har ventet lenge på å konkurrere.

– Det er kjempedeilig å komme i gang og komme tilbake til normalen, sier Felix.

Sammen med Aksel Glommes Rudi og Theodor Caspersen gikk de også til topps i dobbeltfirer i herrer junior klasse B.

– Det har vært mange jevne løp. Det var noen som vi så vidt tapte for i det første løpet, som vi tok i det neste, sier Sander.

Frykter noen har falt fra

Norske Studenters Roklub sto som arrangør av regattaen, som var den første nasjonale regattaen siden NM i september i fjor.

– Det er jo en utfordring det også å kunne samle alle på tvers fra nord til sør i Norge, og da er det viktig å holde oss til de forskriftene og reglene som gjelder. Men det er faktisk veldig mange påmeldte fra andre klubber som ikke er rundt Oslo-området, sier Brita Bye.

Og en del jobb har det vært med å passe på smittevern og holde orden på antall personer til stede om gangen.



– Vi har delt inn deltagerne og støtteapparatet deres i to grupper A' litt under to hundre, og delt det med en pause. På formiddagen har det vært cirka 160 roere på formiddagen pluss noen trenere, og så kommer det tilsvarende antall på ettermiddagen, sier Sverre Løken, som blant annet har vært regattalege med ansvar for smittevern.

Og det er ingen tvil om at mange roere har ventet lenge på en regatta.

– Jeg tror det er viktig for de yngre roerne, for det er stort sett yngre roere som er her, sier Bye.

– Men jeg tror nok det er en del tynnere på seniorsiden nå, fordi det har vært mye strengere for unge voksne å trene som ikke er toppidrettsutøvere, spytter Løken inn.

– Du mener det er en del som har falt fra?



– Ja, jeg er redd for det. Jeg får håpe at de kommer igjen, at de ikke er med fordi at de ikke har fått trent så mye. De har fått lov til å trene i det siste, men lenge var det ikke lov til å trene organisert, forteller Løken, som selv er tidligere verdensmester i roing.