«Kjærkommen gave til idrettslaget»

Vi får håpe og tro at dette blir et permanent tilbud, skriver Frank Aubert.

Publisert: 27.10.2021 kl 09:50

Det er ennå en stund igjen til jul. Men for et par dager siden mottok vi en mail fra Bymiljøetaten (BYM) hvor det ble opplyst om at Oslo kommune, for i en viss grad å hjelpe idretten over de problemer man hadde fått som en direkte følge av corona-restriksjonene, ville iverksette tiltak med øyeblikkelig virkning.

Som kjent er det ikke mange fotballbaner på Oslo vest hvor det er montert undervarme, og derfor mulig å drive vinterdrift. Utgiftene til brøyting, kosting og energi er store. For en standard fotballbane kan prisen være cirka en 1/2 million kroner, og det er penger idrettslaget som drifter banen selv må betale. Drifter vil da ofte leie ut banen til idrettslag som ikke har undervarme på sin egen bane, hvis de da har egen bane i det hele tatt.



Nå er det Vestre Akers Skiklub, som drifter blant annet Voksen kunstgress, jeg kjenner best. Bare sesongen 2020 – 2021 brukte vi 150.000 kroner på leie av bane. Det er store penger for et idrettslag med cirka 1000 medlemmer.

Så kommer da kommunens gladmelding: Det skal være kommunal vinterdrift på en del utvalgte baner. På vår kant er da Voksen kunstgress utvalgt. Kommunen vil ta alle utgiftene på vinterdriften.

Klubbene som vil kunne benytte denne banen er Vestre Akers Skiklub, Try og Ready. Arbeidet skal være satt bort til en entrepenør, og NFF Oslo (Oslo Fotballkrets) er i ferd med å utarbeide fordeling mellom idrettslagene.

Så får vi håpe og tro at dette vil bli et permanent tilbud, slik at det ikke strykes hvis det blir snaut med penger i bykassa.

Frank Aubert

Vestre Akers Skiklub