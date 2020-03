Kjære Oslo

Vi er inne i en veldig spesiell tid for byen vår, for Norge og for verden. Dette er dager som krever mye av oss. Det kan hende dagene og ukene som kommer vil kreve enda mer.

Publisert: 26.03.2020 kl 13:00

Vi har satt Oslo på pause. Å stenge barnehager, skoler, serveringssteder og mange andre virksomheter har store konsekvenser for hver og en av oss, og for samfunnet. Mange mister inntekter, eller blir permittert fra jobben. Arbeidsledigheten stiger og konsekvensene for næringslivet er store.



Hvis vi alle følger helsemyndighetenes råd, kan samfunnet raskere komme tilbake til det normale. Hvis vi holder avstand, holder oss hjemme og vasker hender bidrar vi til å ikke spre smitte. Nå er vi avhengig av å samarbeide og hjelpe hverandre.

Heldigvis får de fleste lette symptomer av koronavirus. For andre, spesielt eldre innbyggere og de med andre sykdommer, kan viruset være farlig. De strenge tiltakene er innført i solidaritet med de som koronaviruset er farlig for. Vi gjør det for å redde liv, og for å gjøre helsevesenet i stand til å hjelpe alle som trenger det. Vi skal også ha kapasitet til å hjelpe innbyggere som er syke av andre grunner enn korona.

Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men vi vet at tiltakene vi har satt inn hindrer smitte og spredning. Hverdagslivet kommer til å komme tilbake.



Kanskje har du naboer og venner som opplever situasjonen ekstra krevende. Mange kan få det van-skeligere når skoler og barnehager stenger. Det kan bli mer konflikter i familier. Derfor oppfordrer vi alle til å bry seg om andre. Følge med på hvordan det går med naboer, venner og familie. Selv om vi skal holde avstand er det viktig at vi fortsetter å ta vare på hverandre. Kanskje du kan sjekke om det er noen som trenger hjelp til å lufte hunden, handle eller har behov for en prat på telefon?

Oslo er omstilt på bare noen få dager. Vi er takknemlige og imponert over dere! Helsepersonell gjør en iherdig innsats i førstelinjen. Flere tusen har meldt seg til innsats som helsepersonell eller som frivillig. Mange står på for å sikre at byen vår fortsatt går rundt. Tusen takk til dere alle.

Det er når vi blir satt på prøve at vi virkelig får se styrken i å stå sammen. Kanskje ser vi tydeligere hva som virkelig betyr noe for oss. Fortsett med å følge myndighetenes råd, ta vare på hverandre og se fremover. Vi skal komme oss gjennom dette sammen.