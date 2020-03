– Kaster daglig ut barn og ungdom som spiller fotball

«Fotballbaner i Oslo har blitt fristed for uorganisert og ulovlig aktivitet i strid med smittevernlovgivningen.» Det skriver Oslo Idrettskrets. Hos flere av idrettslagene i Oslo vest får Akersposten bekreftet at dette er et stort problem.

OSLO: «Fotballbaner i Oslo har blitt fristed for uorganisert og ulovlig aktivitet i strid med smittevernlovgivningen. Anleggene er stengt etter kommunens instrukser, men like fullt er vi vitne til betydelig fotballaktivitet fra egenorganisert grupper. Idrettslag fortviler etter å ha stengt ned all aktivitet og permittert ansatte. Dessverre viser det seg at allmenn informasjon til befolkningen og klare retningslinjer fra idretten ikke hjelper.»

Slik starter Oslo Idrettskrets pressemeldingen, som er signert av generalsekretær Magne Brekke.



Han skriver videre at idrettskretsen har bedt kommunen v/Bymiljøetaten utføre «kontroll av kommunal grunn og ta grep ved urettmessig bruk. Vi oppfordrer samtidig om at både idrettslag og publikum som er vitne til aktivitet av et visst omfang varsler politiet på 02800.

Vi har oppfordret Oslopolitiet til å svinge innom fotballbaner på eget initiativ og gripe inn der de ser større ansamlinger av folk eller ser nærmest regulær fotballaktivitet. Politiet er klar over utfordringene og tar dette på alvor.»

I pressemeldingen skriver han også: «Vi er ikke ute etter å jage bort enkeltpersoner som trimmer eller de to-tre barna som leker. Problemet er ungdom og voksne som tar seg til rette og organiserer regelrett fotballaktivitet. Vi ber om hjelp til å gripe inn der det uomtvistelig drives aktivitet i strid med lovverket.»

Problem i vest

Også på fotballbanene i Oslo vest har dette vært et stort problem den siste uken, etter at banene ble stengt for aktivitet.

Einar Eide-Fredriksen, sa til Akersposten fredag at de daglig må bortvise grupper med barn og ungdommer som spiller fotballkamper.

– Selv om vi har stengt banen, har satt og skilt og sperringer, må vi stadig kaste ut grupper med barn og ungdommer hver eneste dag. Det er mange som trekker hit, og det kan de ikke gjøre nå, sier Heming-lederen og fortsatte: – Det er ganske problematisk hvor løssluppent forhold mange har til dette.



Også på Røabanen har dette vært et problem, ifølge daglig leder Roger Bjørn Haugen.

– Vi må stadige passe på at barn og ungdommer ikke bruker banene våre. Det hjelper ikke mye at vi har satt opp sperrebånd. Disse blir fjernet, sier Haugen.

Straffbart

Brekke i Oslo Idrettskrets skriver at idrettskretsen er «svært fornøyd med hvordan våre idrettslag har tatt tak i utfordringene. De aller fleste gjør det de kan for å leve opp til myndighetenes bestemmelser. Vi skjønner at dette er krevende, men forventer at idrettslag fortsetter å gjøre det de kan for å hindre urettmessig bruk av idrettsanleggene og varsler politiet når de selv ikke er i stand til å håndheve stengte anlegg.» «Vi minner om at brudd på smittevernlovgivningen er straffbart og kan straffes med bøter eller fengsel. Politiet har selv meldt at brudd på smittevernlovgivningen er en prioritert oppgave og riksadvokaten påpeker at saker om brudd må gis høy prioritet.»



