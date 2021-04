Kastanjetrærne som forsvant

Turgåere på Holmenkollen har reagert på at store og det de mener er friske kastanjetrær, er blitt felt ut mot Holmenkollveien, på tomten til Holmenkollen restaurant.

Publisert: 15.04.2021 kl 10:35

HOLMENKOLLEN: Flere andre trær er også felt på området. Akersposten har fått tilsendt bilder, som lesere mener underbygger at det er snakk om flere friske trær, ut fra stubber og de felte trærne.

Området er for øvrig regulert med formål om å bevare landskapets karakter og åsens grønne profil.

Alle syke?

En leser som vil være anonym, henvender seg til Akersposten:

- Jeg kan jo se at noen av trærne kan være i en tilstand at de må felles, mens andre synes helt friske, blant annet en av de store kastanjene ved Holmenkollveien. Jeg nekter å tro at alle trærne er blitt syke på én gang. Akersposten bør ta en tur og se selv.

DISSE TO: De to store kastanjetrærne var blant dem som ble felt. Bilde fra Google Maps

fare for omgivelsene

Driftssjef Lars Knudsen i Eiendomsspar, som er eier av Holmenkollen Restaurant AS, sier derimot at det er snakk om trær som måtte felles etter å ha blitt vurdert av arborist.

- Jeg forstår at folk reagerer når de ser at store trær blir felt, men det var nødvendig fordi de utgjorde en stor fare for omgivelsene. Vi har fått tillatelse av kommunen, etter å ha vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten, sier Knudsen til Akersposten.

Ingen konkrete vernebestemmelser

Akersposten sendte bilder til Plan- og bygningsetaten med de felte trærne med stedsangivelse. Uansett om det er snakk om friske eller syke trær, så er det lite Plan- og bygningsetaten kan gjøre, selv om området er underlagt en regulering som skal ivareta det grønne preget.

- Det betyr at trærne tilhørte et areal som var regulert til byggeområde for hotell/restaurant med særskilt landskapshensyn i reguleringsplan S-3273. Selv om planen har et tydelig formål om å bevare landskapets karakter og åsens grønne preg, har ikke denne reguleringsplanen konkrete vernebestemmelser som vi kan bruke som hjemmel for eventuelt pålegg, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen.

Følg Akersposten på Facebook