Er håpet ute for Røatunnel? Det er fremdeles håp, mener debattanten, men det er også flere andre tiltak som må vurderes.

Publisert: 17.02.2021 kl 12:55

Akersposten har referert fra Vestre Akers Bydels siste møte i bydelsutvalget. Igjen var Røatunnelen oppe til debatt, denne gang også med referanse til historien om Kartago. Igjen etterlyste et flertall i komitèen mer fart i realiseringen av en tunnel.

Røa har ventet i 40 år på tunnel. Saken er faktisk fortsatt varm. I Røa Mobilitets Forum (et Røa Vel initiativ) har realisering av et tunnelprosjekt høy prioritet. Status er at byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) har lovet Oslo bystyre at hun skal presentere sitt forslag til trasèvalg dette året.

Noen av oss var for mange år siden med på en fiktiv åpning av Røatunnelen. Vi holder oss fortsatt i form for å kunne være med på den virkelige åpningen. Takket være et tungt politisk press i Oslo Bystyre, så måtte altså byråden i fjor ta grep. Dette resulterte i at Byråden beordret sin egen etat til i løpet av 2021 å fremskaffe et trasèforslag. Noen mener at grepet bare er en utsettelsesmanøver. Inntil det motsatte er bevist, velger RMF å jobbe med dyktige etatsbyråkrater slik at vi sikrer at de forstår hvorfor tunnel er en god løsning for Røa.

RMF har etablert god kontakt med Lan Marie Bergs prosjektgruppe og har allerede oversendt synspunkter som vi mener er relevante. Vi har flere på lager og ser frem til avtalt møte i mars. Vårt anliggende er ikke bare selve trasèvalget, men også løsninger tilpasset en helhetsplan for god mobilitet på Røa (sykkel, gange, lokaltrafikk). Røa sentrum er jo i full utvikling, og den gamle reguleringsplanen fra 2004 holder ikke.

Det vil fortsatt være mange år før den første bilen kjører gjennom en Røatunnel. Det er derfor et skrikende behov for straksløsninger, ikke minst på strekningen fra Røakrysset og Griniveien til broen over Lysakerelven. Utfordringen ligger primært hos MDG, som er i posisjon til å styrke sine politiske kort i Vestre Aker bydel, både med hensyn til straksløsninger og de som krever mer utredning før et beslutningsgrunnlag foreligger. Å bygge luftslott er ikke god miljøpolitikk.

Jostein A. Refsnes

Leder Røa Mobilitets Forum (RMF)