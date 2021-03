Kåret til flotteste trebygg

Fuglemyrhytta i Oslo er kåret til Månedens trebygg for mars

Publisert: 30.03.2021 kl 16:37

VETTAKOLLEN: Fuglemyrhytta nær Vettakollen i Nordmarka er kåret til Månedens trebygg for mars av Tenk Tre. Hytta er eid av Oslo kommune og driftes av DNT Oslo og omegn. I et PM skriver Tenk Tre:

Spektakulær hytte

– Jeg vil si det er en spektakulær hytte, sier bygningsansvarlig i DNT Oslo og omegn, Thomas With om Fuglemyrhytta som ligger rett ved Vettakollen i Nordmarka.

Den populære hytta er en ubetjent turisthytte med ti sengeplasser, og herfra har man utsikt mot Holmenkollen, Bygdøy og Oslofjorden.

– Mange tar seg en overnatting her midt i uka før de raser ned til sentrum på jobb om morgenen, men hytta har også gjester som DNT vanligvis ikke har. Det er flere arkitekturinteresserte som kommer for å se, sier With.

STOLT: Bygningsansvarlig i DNT Oslo og omegn, Thomas With, er stolt av hva de har fått til med Fuglemyra. Foto: Tenk Tre.

Står mot storm

Fuglemyrhytta er tegnet av Snøhetta, og den er bygget i massivtre. Noe som er effektivt når det ikke er noen vei inn. Massivtreelementer skreddersys nemlig for hvert enkelt prosjekt før byggingen starter.

– De ulike elementene ble så fraktet inn med helikopter og satt sammen som et puslespill, sier arkitekten bak hytta, Anne Cecilie Haug.

Fuglemyrhytta består av to femkanter som er forskjøvet i forhold til hverandre.

– Det store vinklede taket bremser vinden, og dermed minsker man sjansen for at bygningen løftes fra bakken hvis det skulle bli storm, sier Haug.

Fuglemyrhytta er kledd i malmfuru og innvendig er det masse eksponert treverk.

– Det bidrar til et godt inneklima. Tre er nemlig hygroskopisk, og det vil si at det kan ta til seg og avgi fuktighet. Selv med mange mennesker inne i hytta samtidig og folk som trenger å tørke klær, blir det ikke dårlig luft, sier Thomas With. - Så er treverk bra for hyggen også.

Det er arkitekt Haug enig i. – Jeg tror tre spiller på noe helt elementært i oss mennesker, og jeg er ikke i tvil om at vi reagerer på de naturlige materialene på en annen måte enn gips for eksempel. Også gir det veldig god luft, sier Haug.

Elsket av folket

Det første året etter åpningen var Fuglemyrhytta så å si fullbooket hver dag. På grunn av koronarestriksjoner må man nå leie hele hytta av gangen, men også det siste året har det vært mye folk.

– Det gøyeste med å være arkitekt er å se at folk bruker det man har tegnet. Det er et skikkelig høydepunkt, sier Haug.

Da hytta skulle bygges var det også lett for DNT å skaffe sponsorer, og lokalbefolkningen har engasjert seg for å hjelpe til med tilsyn og vask av hytta.

– Oslo kommune ønsket seg en hytte som enkelt kunne brukes av dagsturister, skoleklasser og barnehager, og det har det definitivt blitt, sier Thomas With.

– Mange ser gjerne for seg turisthytter med små rutete vinduer som ligger langt fra folk, men denne hytta er ganske annerledes. Jeg håper prisen vil bidra til at enda flere får øynene opp for Fuglemyrhytta. Vi gratulerer Oslo kommune og DNT Oslo og omegn med prisen, sier prosjektleder for Tenk Tre, Ellen Alfsen.

Les hele historien om Fuglemyrhytta her

Klimasmarte trebygg

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Blant aktivitetene er også kåringen av Månedens trebygg gjennom hele året. Prisen går til et bygg som utmerker seg både estetisk og funksjonelt, og som på en god måte dokumenterer hvordan man kan bygge mer klimasmart med tre.

Blant 12 månedsvinnere kåres til slutt Årets Trebygg.