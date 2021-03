– Kapasiteten på smitteoppsporing er på bristepunktet

– Jeg opplever at vi nå er kommet til et bristepunkt med tanke på å bevare kontroll over smitten, sier assisterende bydelsoverlege i Vestre Aker, Jorunn Thaulow.

OSLO VEST: I Oslo vest er det et samarbeid om smittesporing mellom de vestlige bydelene Vestre Aker, Ullern, Nordre Aker og Frogner. Siden pandemien startet, har smitteteamet aldri hatt en så hektisk og uoversiktlig situasjon som nå.

– Smitteteamet har den siste tiden vært under et enormt arbeidspress. Veldig mange på teamet jobber doble vakter og mye overtid, det er en svært krevende situasjon. Arbeidsmengden er veldig stor, og vi sliter nå med å komme àjour, sier assisterende bydelsoverlege i Bydel Vestre Aker, Jorunn Thaulow, til Akersposten.



– Pr i dag har smitteteam vest 424 smittede personer samt 1566 nærkontakter som skal følges opp, sier hun.

På bristepunktet

– Det har vært et relativt stort smittetrykk i Bydel Vestre Aker de siste par ukene, også sett i forhold til nabobydelene. Hva er årsaken?

– Det er ingen store smitteklynger som utpeker seg i disse smittetallene, og smitten er spredt blant mange mindre tilfeller. Det engelskmuterte viruset er hovedgrunnen til at smitten nå øker i hele Oslo. Dette viruset smitter betydelig raskere enn det vi var vant til. Det smitter også mer blant barn. R-tallet er på 1,5, noe som betyr at hver smittet person i gjennomsnitt smitter 1,5 nye personer, sier hun.



Thaulow beskriver situasjon slik for smitteteamet i Oslo vest:

– Kapasiteten til smitteteamet er nå helt på bristepunktet, og vi sliter med å kontakte alle som er smittet raskt nok. Vi får heller ikke kontaktet skoler og barnehager tidlig nok for å varsle om smitte og karantenesetting. Vi er i en svært kritisk situasjon, den mest kritiske i pandemien så langt.

Bekymret

– Hva er konsekvensene av denne kritiske situasjonen for smitteoppsporing? Hvilke tiltak iverksettes?



– Konsekvensene er at smitten øker ytterligere, og det er svært bekymringsverdig. Vi har fått hjelp fra det sentrale smittesporingsteamet i helseetaten samt ansetter kontinuerlig flere folk. Vi må også midlertidig omprioritere arbeidsoppgavene i teamet. Fokus er å komme i kontakt med alle som er smittet og få varslet deres nærkontakter, sier hun.

Redusert kapasitet på telefon

– Det er også veldig viktig at vi raskest mulig oppnår kontroll på utbrudd i skoler og barnehager. Vi prioriterer alle hender inn i selve oppsporingen. Dette betyr at vi må nedprioritere å svare på telefoner samt personlig oppfølging av nærkontakter. Vi har derfor svært redusert kapasitet på telefon for de som ringer inn til smittevernteamet med spørsmål, sier Thaulow. – Den digitale oppfølgingen av de smittede vil også bli mer begrenset enn hva den har vært. Alle smittede med oppfølgingskrevende symptomer skal følges opp av sin fastlege, så de er ivaretatt.

– Hva er din oppfordring til innbyggerne nå?



– Det er svært viktig at befolkningen følger myndighetens smittevernregler, tester seg ved symptomer samt overholder karantene når de blir satt i dette. Grunnet den store overbelastningen smitteteamet nå opplever, ber vi også innstendig om at folk om å unngå å kontakte teamet unødig. Vi har lang kø på vår telefonlinje, og vi har behov for at denne ikke blir overbelastet mer enn nødvendig. Det finnes veldig mye god informasjon på FHI's hjemmesider. Koronatelefonen er også en publikumstelefon som kan svare på det aller meste knyttet til pandemien, sier hun.

Vanligvis går teamet inn i sakene ved å først kontakte den som er påvist smittet for å kartlegge og samle informasjon. Gjennom denne kommunikasjonen defineres hvem som er nærkontakter og hvem som skal i karantene eller ventekarantene.



– Alle nærkontakter blir vanligvis kontaktet både pr sms og telefon av smitteteamet. Teamet samarbeider også tett med rektorer, ledere i barnehager og andre arbeidsplasser som blir rammet, sier Thaulow.

