– Kan være skadelig for barn, hunder og sykkelhjul

Knust glass og porselen i mange former og størrelser stikker opp fra jorden på turstien som går gjennom Smestadparken. En beboer og bruker av parken har plukket mye glass i det siste, og hun advarer andre brukere av parken om glassproblemet.

Publisert: 06.08.2020 kl 15:35

SMESTAD: Smestadparken er en idyllisk, grønn lunge som ligger mellom Dalsveien, Holmenveien og Bernhard Herres vei. Beboerne i området setter stor pris på den lille parken, og her møtes mange i nabolaget jevnlig opp på dugnader for å bidra til å holde parken i orden.

Glasstrøbbel

I slutten av juli sendte en av beboerne i området, Vivi Ringnes en e-post blant annet til Bymiljøetaten. Her beskriver hun et problem hun mener er vanskelig å løse for beboerne. I eposten skriver hun blant annet:

«Gjennom korona-våren har jeg og min treåring plukket store mengder glass og porselen på turstien gjennom Smestadparken. Skårene ligger på en gangsti flittig brukt av både hundeeiere og de mange barnehagene i området. Jeg vet ikke om glasset også finnes i jorden utenfor stien. Etter mye regn i sommer er jord skylt bort, og det er tydelig at glasskårene ligger dypt og er blandet inn i jorden. Utseende på glasset tilsier også at dette ikke er gjenglemt avfall.»

Til Akersposten sier Vivi Ringnes at flere barnehager i området bruker parken hyppig. Hun mener at glasset kan være skadelig for både barn, hunder, sykkelhjul, barnevogner, fugler og ekorn. Samtidig forteller hun at hun opplever at de er mange beboere i området som plukker glass i parken.

Et problem i mange år

Som ganske fersk beboer ved parken vet hun ikke hvor lenge glasskårene i bakken har vært der, men det kan Liv Hopen i Smestadparkens Venner fortelle mer om. Hun har selv vært en av de nærmeste naboene til Smestadparken i nærmere 50 år.

– Det er dessverre ikke noe nytt med glasskårene i parken. Særlig når det kommer store regnskyll, kommer nytt glass frem, sier Hopen til Akersposten. Glasset har vært der så lenge hun kan huske.

– Det må være i hvert fall fra før 1960, kanskje fra før det ble park her en gang før krigen, sier Hopen, som forteller at de er flere som jevnlig plukker glass på og rundt stien.



– Ja, man bøyer seg jo ned og plukker når man ser det. Jeg har plukket en del glasskår opp gjennom årene.

– Hva kan alt glasset stamme fra?



– Jeg tror dette kan ha vært en slags fyllplass en gang for lenge siden, kanskje fra før krigen, sier hun.

– Er glasset farlig for brukerne av parken?



– Jeg vet ikke om jeg skal kalle dette et stort problem, men det er jo mange småbarn som leker her, og det er mange hunder på tur her, sier Hopen, som imidlertid ikke har hørt om noen som har skadet seg på glasskårene.

Glad i parken

Liv Hopen forteller at det er mange som setter pris på parken, og senest denne våren gjennomførte den en dugnad, riktignok litt korona-redusert. Da var det store mengder ugressplanter som fikk unngjelde.

– Dette er en park som mange er glad i, og både barnehager og Smestad skole bruker den, sier hun.



– Vi samarbeider også godt med Bymiljøetaten, understreker hun og forteller at etaten har vært på befaringer og stilt med kontainere og tømt avfall når de har hatt dugnader.

En løsning?

Vivi Ringnes foreslår i sin epost til etaten at brukere av parken bør varsles om glassproblemet.

«Det bør (…) settes opp noen form for varsel for brukerene av parken. Det er skarpe glassbiter i alle størrelser, i tillegg stikker noen av de større bitene opp av stien,» skriver hun, og hun oppfordrer samtidig etaten til å finne en løsning på problemet:

«Jeg håper dere vil hjelpe til å løse problemet i en ellers nydelig og populær park.»



