«Kan tiltakene utvikle seg til en større trussel enn viruset i seg selv?»

«Hva er for eksempel kostandene av at stort sett all planlagt behandling på våre sykehus er satt til side? Hva er de helsemessige konsekvensene av at barn ikke er i barnehage og skole? Og ikke minst; Hva er de helsemessige konsekvensene av økende arbeidsløshet, fattigdom og økonomisk utrygghet?» spør overlege og spesialist i psykiatri og allmennmedisin, Hauk Bjerke.

På kort tid har vi tilpasset oss en situasjon som inntil nylig har vært utenkelig. I en måned har landet vært i en unntakssituasjon og befolkningens rettigheter har blitt begrenset på mange områder. Arbeidsløsheten er mer en fordoblet. Betydelige deler av våre oppsparte midler går til «milliardpakker» for å holde næringslivet flytende.

Korona-situasjonen er ennå ikke avklart, og det er et viktig spørsmål hvordan vi skal møte trusselen fra dette viruset videre. Regjeringen står foran ulike veivalg fremover, og det bør kunne være rom for å diskutere disse. Men hvor det ble det av denne diskusjonen?

Stor oppslutning tross stor kostnad

Vi har som befolkning vist en imponerende vilje til å følge de råd og påbud som blir pålagt oss. Selv om konsekvensene av disse er svært belastende, støttes de strenge tiltakene av nær hele befolkningen. Det er interessant at vi som til vanlig er et samfunn med stort meningsmangfold, nå ser ut til nesten unisont å slutte opp om regjeringens politikk.

Diskusjon om hvordan vi best kan møte Korona-krisen videre, bør ikke oppfattes som det å svikte felleskapet i en vanskelig tid. En mest mulig opplyst samtale om hvilke alternativer vi har, er nødvendig. Både for å bidra til at beslutningsgrunnlaget for våre ledere blir bredest mulig og for å kunne gi legitimitet til den politikken som velges.

Helse foran alt?

Et bærende prinsipp for tiltakene er å redde liv og at «helse går foran alt». Et argument om at «helse går foran alt» er vanskelig å problematisere. For hvem vil kunne opponere mot ønsket om å redde liv? Da settes vel alt til side?

Men er det virkelig slik at vi nå setter helse foran alt? Betyr det at en har tatt med de helsemessige kostandene av de tiltakene som er satt i verk? Hva er for eksempel kostandene av at stort sett all planlagt behandling på våre sykehus er satt til side? Hva er de helsemessige konsekvensene av at barn ikke er i barnehage og skole? Og ikke minst; Hva er de helsemessige konsekvensene av økende arbeidsløshet, fattigdom og økonomisk utrygghet?

Krigsmetaforer kan skape utrygghet

Det er brukt krigsmetaforer i beskrivelsen av Korona-viruset. Et mye omtalt tilfelle er da en forsker fikk eksklusiv taletid i NRKs Debatten og sammenliknet Korona-viruset med krigsskipet Blücher på vei mot Norge. Helsemyndighetenes ambisjon om «å slå ned viruset» passer inn i denne forestillingen om at vi står i en krigslignende situasjon. Men er det åpenbart at vi er i krig og er det berettiget å bruke «krigstyper» i omtalen av den situasjonen vi befinner oss i?

En mulig konsekvens av en slik formidling kan være at vi går glipp av mer balansert og nøktern informasjon. Som følge av dette kan beslutninger tas i for stor grad motivert av irrasjonell angst, framfor av et helhetlig kunnskapsgrunnlag.

Bør man kunne diskutere alternative strategier?

Regjeringens strategi er å «slå ned» viruset inntil vi i en ukjent framtid forhåpentligvis har utviklet en effektiv behandling eller vaksine mot dette viruset. Folkehelseinstituttet (FHI), vår fremste faginstans i smittevernspørsmål, advarer imidlertid mot denne. De peker på at å «slå ned» viruset sannsynligvis ikke er mulig og at forsøket på det vil gjøre oss sårbare for at viruset kommer kraftfullt tilbake.

En alternativ og strategi, som FHI anbefaler, er å «bremse» virusspredningen og på den måten gradvis over tid oppnå en tilstrekkelig immunitet i befolkningen. Smitteverntiltak vil selvsagt fortsatt være nødvendige, men mindre inngripende enn de vi har i dag. Konsekvensene for samfunnet for øvrig vil da også være betydelig mindre.

Bør vi kunne diskutere om tiltakene i møte med Korona-viruset etter hvert kan utvikle seg til en større trussel enn viruset i seg selv? Den massive oppslutningen om regjeringens politikk for å «slå ned» viruset betyr ikke nødvendigvis at den er kunnskapsbasert eller bærekraftig. Det er derfor all grunn til å etterspørre en bredere diskusjon knyttet til de virkemidlene vi skal benytte for å håndtere Korona-krisen.

Hauk Bjerke

Overlege

Spesialist i psykiatri og allmennmedisin

