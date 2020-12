– Kan ikke måles i penger

– Frivilligheten er limet i samfunnet. Folk ønsker å hjelpe hverandre, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Bydel Ullern og legger til at dette er det lange tradisjoner for her i landet. Lørdag 5. desember er FNs dag for frivillig arbeid.

Publisert: 05.12.2020 kl 10:30

BYDEL ULLERN: – Frivilligheten står for det ekstra som gjør at nærmiljøet, lokallagene og ulike møteplasser blir gode steder å være, fortsetter Joten ivrig og legger til at dette ikke kan måles i penger.

– Den innsatsen som gjøres her er langt mer verdifull enn å omregne timer til kroner.



Statistisk sentralbyrå (SSB) har regnet på det og kommet til at arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge i 2019, tilsvarer 142.000 årsverk og at frivillig arbeid i 2017 bidro med en verdiskapning tilsvarende 75,7 milliarder kroner.

Mange bidrar

– De frivillige er helt essensielle, sier kulturleder Nina Sivertsen og legger til at det er 50 frivillige knyttet til stedet. Skøyen aktivitetssenter har også en fin gjeng med frivillige.

– Vi kunne ikke drevet Kultursenter uten et korps av frivillige. De er helt avgjørende i forhold til det veldig varierte tilbudet vi kan tilby, fortsetter Sivertsen. Hun trekker fram hvordan de alle er med på å sette sitt preg på tilbudet som finnes – et tilbud som gjør at mange finner veien til Sponhoggveien 2 på Lilleaker i løpet av året. Stedet er kjent for sine kulturforedrag om onsdagene. Det er ikke bare innbyggerne i denne bydelen, som trekkes til disse foredragene.

Bydelsdirektøren er utrolig glad for at de to sentrene er levende og brukerstyrte.

– Kultursenteret har behov for dem og de frivillige har behov for dette stedet, fortsetter Sivertsen og legger til at det er av stor betydning at de er med på å passe på og videreutvikle denne møteplassen.



– De frivillige deler et stort engasjement for stedet, sier Sivertsen. Hun og kokka – de eneste ansatte på Kultursenteret – kunne umulig klart dette på egenhånd.

– Da hadde tilbudet blitt magert. Så enkelt er det, sier Nina Sivertsen og forteller at det er stor spredning på interesseområdene til de frivillige.

– Det er superbra!

Frivilligheten står for det ekstra som gjør at nærmiljøet, lokallagene og ulike møteplasser blir gode steder å være, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten. Foto: Bjørg Duve

Godt å bidra

Bydelsdirektøren påpeker at en også må huske på at det er godt å kunne bidra.

– De som er frivillige får så absolutt noe igjen for innsatsen. Det er meningsfylt å hjelpe andre. Når en gjør noe som betyr noe, er det med på å berike ens eget liv også, sier Joten som tidligere har uttalt at når hun selv er ferdig som yrkesaktiv, vil hun bli frivillig hun også.



Det er utrolig mange som bidrar. Ifølge Frivillighetsbarometeret for 2019, går det fram at 63 prosent av befolkningen – over 15 år – har bidratt med frivillig arbeid i løpet av det året.

Budsjett-kutt

– I disse koronatider – som har vært en helt spesiell situasjon – har vi fått sett betydningen av de frivilliges innsats.

– Hvorfor har du da kuttet i frivilligbudsjettet for neste år?



– Det er redusert med 175.000 kroner for neste år, sier Joten og legger til at i forbindelse med flyktningetilstrømningen ble det i 2016 tilført ekstra midler. De midlene har vært videreført.

– Det er de midlene vi nå reduserer 21-budsjettet med fordi det ikke lenger er det samme behovet når flyktningestrømmen ikke lenger er her på samme måte, sier Joten og legger til at det alltid kommer til å bli gjort frivillig arbeid – ikke minst fordi det er berikende for begge parter.



– Må det offentlige ty til frivillighet for å klare sine oppgaver?



– Nei. Frivillig arbeid er noe som kommer i tillegg til. Det er et supplement til de tjenester som tilbys.

Omfattende samarbeid

Det er et tett og nært samarbeid mellom bydelen og Ullern Frivilligsentral, som driftes av Kirkens bymisjon. I tillegg til de ansatte, er det mange frivillige som bidrar.

– Jeg er veldig glad for den innsatsen som Ullern Frivilligsentral gjør – ikke minst i det å forebygge ensomhet og øke livskvaliteten for mange mennesker, sier Joten.



I budsjettforslaget bydelsdirektøren nylig la fram skriver hun at bydelen har et omfattende samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

– Vi har etablert flere tilskuddsordninger som det kan søkes midler fra, sier Joten, men legger til at erfaringene til nå er at de ulike tilskuddsordningene ikke er godt nok kjent, og at kriterier og retningslinjer for enkelte av ordningene er noe overlappende.

– Derfor vurderer vi å samle tilskuddene under en felles ordning, sier Marie Anbjørg Joten og legger til at det er penger å hente. Samlet sett er det for 2021 satt av 1.000.000 kroner til tilskudd og eventuelle midler til bruk i byutvikling.

FN-dag fra 1985

FNs dag for frivillig arbeid ble opprettet i 1985 gjennom resolusjon. Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats, initiativer i lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner for å stimulere til enda mer frivillig aktivitet.

77 prosent av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 47 prosent av er medlem i minst to organisasjoner ifølge SSBs Levekårsundersøkelse 2017.