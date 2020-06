– Kan godt forstå at dere har vært litt ekstra våryre

Varaordfører Kamsy Gunaratnam (Ap) fikk se et klubbhus som Oslo Golfklubb er superstolte av. Nå har klubben fått sitt etterlengtede helårsanlegg.

Publisert: 18.06.2020 kl 09:40

BOGSTAD: Det har vært et enormt løft for golfklubben, som tirsdag feiret det nye klubbhuset som er blitt en skikkelig prikk over i’en på landets fineste golfbane.

Det gamle klubbhuset var et lappeteppe av utvidelser og påbygg fra det først sto klart i 1935. Etter hvert var det så slitent og upraktisk i bruk, at det sto mellom totalrenovasjon og riving.



Et viktig argument for å tenke helt nytt, var drømmen om å gi et helårstilbud for golf på Bogstad. Det betydde at innendørsfasilitetene måtte oppgraderes betydelig.

Det nye praktbygget, som er på tilsammen 2000 kvadratmeter fordelt på en underetasje og en førsteetasje, gir også plass til det klubben selv omtaler som «golfland». Her er det blant annet plass til styrkerom, puttingområde og seks golfsimulatorer. Dermed vil både aktive konkurransespillere og aktive mosjonister ha et sted å møtes, et sted å trene hele året.

Viktige bidrag

– Vi bidrar til å investere i gode og hensiktsmessige anlegg, sa varaordfører Kamzy Gunaratnam tirsdag, og klubbens styreleder Jens Ove Hagen var inne på nettopp dette da han skulle takke alle som har vært involvert i klubbhusprosjektet.

Den største bidragsyteren er Oslo kommune, som har bidratt med 12 millioner kroner til klubbhuset.

– Hadde vi ikke fått de pengene, hadde vi ikke fått det til, sa Hagen. Og det samme kunne han forsåvidt si om to andre store bidrag. Leif Høeghs stiftelse har gitt seks millioner kroner, i tillegg til et lån på 10 millioner kroner. Klubben har også mottatt 4,6 millioner i spillemidler til prosjektet.



I tillegg kommer en rekke mindre bidrag fra støttespillere og medlemmer.

Tilsammen har klubbhus, innbo og utstyr beløpt seg til 78 millioner kroner.

Tutta hedres

Tilstede på feiringen tirsdag, en feiring som ble tonet litt ned på grunn av korona-situasjonen, var også blant andre president i Norges Golfforbund, Egil Hatling, og klubbens største golfstjerne gjennom alle tider, Suzann Pettersen.

At klubben er stolt av «Tutta», skinner igjennom når man vandrer gjennom det nye klubbhuset. Det er satt opp et stort glassskap som skal romme noen av hennes største trofeer og andre minner fra hennes store golfkarriere. Det største møterommet bærer også hennes navn.



Blant høydepunktene i karrieren kan nevnes to major-seire og hele 436 uker inne blant de 10 beste spillerne i verden. Tutta avsluttet det hele på spektakulært vis da hun satte den siste og avgjørende putten for Europa under Solheim Cup sist høst.

Selv om hun nå har lagt køllene på hylla igjen – og foreløpig ikke har rørt dem ennå denne sesongen – er hun entusiastisk når hun snakker om det nye klubbhuset.

– Det er blitt utrolig fint. Nå er anlegget helt komplett, sier hun til Akersposten.

Her kan du bli med på en runde i det nye klubbhuset:

