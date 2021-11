Kan du be om at den som kommer hjem til deg er vaksinert?

Du kan kreve av familie og venner at de er vaksinert før de kommer over dørstokken. Hva med dem som kommer hjem til deg og regelmessig utfører hjemmehjelp eller hjemmesykepleie?

Publisert: 02.11.2021 kl 12:40

VESTRE AKER BYDEL: Vi kan lese om at en storby som New York forlanger at deres ansatte i offentlig sektor skal være vaksinert mot Covod-19. Hva så med Oslo, hvor mange eldre får kommunale tjenester i eget hjem? Samtidig peker mange på at fullvaksinert personell som blir Covid-syke i likhet med uvaksinerte, er like smittebærende. Vaksinen mot Covid-19 har for eksempel mindre beskyttelse mot varianter som for eksempel delta-varianten.

Folkehelseinstituttet har pekt på at i og med at det totalt sett er mange færre fullvaksinerte som blir syke, så bidrar vaksinasjon samlet sett til betydelig mindre smittespredning i samfunnet og færre med et alvorlig sykdomsforløp.

Når så influensasesongen står for døren, er også vaksinasjon av ansatte mot influensa høyt prioritert av arbeidsgivere i helsesektoren.

Helsedirektoratet skriver:

Vaksinering er frivillig. Ingen skal tvinges til å ta vaksine. Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. Helsedirektoratet legger til grunn at uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten utgjør en større fare for pasienter enn de som er vaksinert.

Akersposten skrev om vaksinasjonskrav eller rettere sagt mangel på vaksinasjonskrav til ansatte i sykehjemssektoren.

Frivillig

Hva så med hjemmetjenestene? Fullvaksinerte eldre med for eksempel underliggende sykdom er uansett i faresonen om de blir smittet. Vi spurte Bydel Vestre Aker og fikk svar fra Benedikte Gyribye Olafsen, Spesialkonsulent, bydelsdirektørens stab:

- Kan hjemmetjenesten i bydelen stille vaksinasjonskrav overfor sine ansatte?



Svar: Vaksinering er frivillig, og ingen skal tvinges til å ta vaksine. Det betyr likevel ikke at det er akseptabelt å utsette pasienter og andre for smitterisiko på jobben. Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at helsetjenester gis på forsvarlig vis, herunder å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare. Hjemmetjenesten må derfor gjøre kontinuerlige risikovurderinger i sin tjeneste, herunder om det er grunnlag for å hente inn vaksinasjonsstatus på sine ansatte. Det er et viktig mål for tjenesten å skjerme sårbare pasienter fra smittefare.

Kan ikke stille krav

- Kan brukerne i hjemmetjenesten stille krav om å få dokumentasjon på at de som kommer hjem til dem er fullvaksinerte?

Svar: Brukere av hjemmetjenester har krav på forsvarlige helsetjenester, men kan ikke stille krav om dokumentasjon på vaksinasjonsstatus for ansatte i tjenesten. Bydelen som arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at tjenestene ytes forsvarlig, herunder å beskytte pasienter mot smittefare.

- Hvis ikke, kan brukere eller pårørende få opplyst om den/de ansatte som utfører tjenestene er vaksinert eller ikke?

Svar: Som over

Kan ikke nekte

- Kan brukere nekte å få utført tjenester av uvaksinerte og vil de da i tilfelle få et annet tilbud?

Svar: Brukere av tjenestene vil ikke ha kunnskap om den enkelte ansattes vaksinasjonsstatus og dermed kunne påvirke dette.

- Har private tilbydere de samme betingelsene som de kommunale med hensyn til betingelser knyttet til vaksinasjon?

Svar: Private tilbydere av hjemmetjenester i Oslo kommune er underlagt de samme forsvarlighetskrav som bydelens hjemmetjeneste.

