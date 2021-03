I Bydel Ullern er smittetrykket vesentlig mindre enn i andre deler av byen. De siste månedene har bydelen hatt minst eller nest minst smittetrykk av de 15 bydelene

Publisert: 16.03.2021 kl 17:10

HOFF: Bydelslederen i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H), mener at det er mulig å differnsiere mer på bakgrunn av de lave smittetallene i bydelen. Mens Ullern har et smittetall på 225,6 per 100 000 de siste 14 dagene, så har for eksempel Bydel Stovner 1246,6 per 100 000.

- Jeg er glad for budskapet som byrådsleder Raymond Johansen kom med, at de valgte å differensiere mellom bydelene med hensyn til 5. til 7. trinn i skolen. Det er elever i de bydelene med høyest smittetrykk som må ha hjemmeskole, mens andre bydeler får skjermet grunnskoletrinnet. Samtidig mener jeg at det er mulig å differensiere mer i en bydel som Ullern, hvor smittetrykket har vært på det laveste i Oslo i en lang periode, sier Carl Oscar Pedersen.

Ungdomsskolene

Han mener at ungdomsskoletrinnet i en bydel som Ullern, også burde ha unntak fra hjemmeskole.

- Vi vet at mange ungdommer sliter med psykiske problemer i denne tiden og det er veldig viktig å åpne opp for disse der det er mulig. Våre to ungdomsskoler Øraker og Bjørnsletta bør bli unntatt fra stengekravet. Jeg opplever at barn, unge og voksne er svært lojale mot de smittevernregler som til enhver tid gjelder. Det vil også være en gulrot for disse ungdommene, når de vet at skolen deres blir holdt åpen, så lenge de fortsetter den gode trenden. Jeg har tro på at elever og ansatte ved skolene vil ta dette med å holde smitten nede på fullt alvor, om de får fortsette på skolen, sier Pedersen.

Har tillit

Han peker på at Bydel Ullern er å regne som en stor kommune i landssammenheng med sine 35 000 innbyggere.

- Det er mulig å gjøre unntak. Jeg vet at flere andre bydeler har helt andre forutsetninger enn vår bydel når det gjelder smittesituasjonen. Det er ikke slik at jeg ber om en forskjellsbehandling på bekostning av andre bydeler, men at man åpner opp for en noe mer differensiering der smittetrykket er lavt. Blant annet mener jeg at organisert utetrening for den samme ungdomsgruppen fortsatt bør være tillatt som nå. Jeg har stor tillit til at våre idrettslag og klubber er i stand til å håndtere dette. Tilsvarende gjelder for barnehagene våre også. Det har de allerede vist, avslutter bydelslederen.

