Kan bli påske-åpne butikker og apoteker

Korona-epidemien kan gi åpne dagligvarebutikker og apoteker også på påskens helligdager.

Publisert: 03.04.2020 kl 14:35

OSLO: – Hele Oslo må være hjemme i påsken, og det vil dermed være stor pågang til dagligvarebutikkene gjennom påsken, noe som vil føre til økt fare for koronasmitte. Etter faglig anbefaling fra smittevernoverlegen har Oslo kommune derfor søkt staten om en unntaksmulighet der dagligvarebutikker og apotek kan holde åpent som normalt i påsken, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding fredag ettermiddag:



Fredag 3. april har Oslo kommune sendt en søknad om dispensasjon fra helligdagsfredloven til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Kommunen ber om at butikkene og apotekene kan holde åpent som normalt, men vil ikke pålegge noen å holde åpent. Butikken kan også ha begrensede åpningstider. Får søknaden medhold vil dagligvarebutikker og apotek få mulighet til å holde åpent skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag. I tillegg bes det om dispensasjon til å kunne utvide åpningstiden påskeaften.

– Nesten 700.000 innbyggere skal være hjemme i påsken, i en by som har blant de høyeste smittetallene i Norge. Oslo kommunes smittevernoverlege har derfor anbefalt at vi søker om en generell dispensasjon i påsken, slik at man får spredt dagligvarehandlingen mest mulig. Samtidig forstår jeg at dette vil være krevende for de ansatte, som har stått på som helter gjennom denne krisa, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Vanligvis befinner veldig mange Oslofolk seg på hyttene sine i påskeuka, gjerne i bygder der butikkene holder åpent hele påsken. Nå er hele Oslo hjemme, og skal gjøre all handling her. Da mener vi det er uklokt at kun de minste dagligvarebutikkene får holde åpent på helligdagene. Det vil garantert føre til trengsel og kan også før til hamstring, sier Johansen.

Oslo kommunes søknad gjelder torsdag, fredag, lørdag (utvidet) og mandag. Søndag i påskeuken (1. påskedag) vil butikkene uansett holde stengt som normalt. Salget av alkoholholdige varer vil ikke påvirkes av dispensasjonssøknaden, og vil være stengt på helligdagene.

– De ansatte i dagligvarehandelen har gjort en avgjørende jobb og lagt ned en enorm innsats for å sikre oss alle tilgang på mat gjennom denne krisa. Det vil jeg berømme dem for. Jeg er klar over at arbeid i påsken vil kunne være en belastning, og jeg håper derfor butikkene kan hente inn ekstrahjelper og fordele belastningen på flere, sier byrådslederen.

Uansett om Oslo får gjennomslag for sin søknad, har byrådslederen en sterk oppfordring til Oslos befolkning:

– Det er ingen grunn til å vente med handelen til de siste hverdagene i påsken. Bruk alle dagene fremover nå til å handle det du trenger, slik at vi slipper at alle skal i butikken samtidig. Butikkene er åpne fra tidlig på morgenen til sent på kvelden, og folk bør bruke hele åpningstiden for å unngå trengsel, sier Johansen.

Følg Akersposten på Facebook