– Kan bli lenge til vi får nye dose-1-vaksiner

– Book vaksinetime så raskt som mulig. Det kan bli lenge til vi får nye doser som kan benyttes til førstegangs-vaksinasjon, sier avdelingsdirektør Giske Edvardsen i Bydel Ullern.

Publisert: 13.07.2021 kl 11:15

BYDEL ULLERN: – Det gjør du ved å kontakte oss på e-post eller ringe, fortsetter Edvardsen og ber folk bruke lenken i SMS.

Hvis ikke det lar seg gjøre, bruk e-postadressen ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no eller ved å ringe 404 02 938 mellom klokken 09.00 og 15.30.

– Hvorfor får dere færre doser?



– Vaksinene skal fordeles over hele landet, slik at det ikke lenger blir det samme tilfanget som vi er vant med, sier Edvardsen, som legger til at de har mange ledige timer. Det er bare å hive seg rundt og bestille time.

Ikke vent til ferien er over

– Ta kontakt! oppfordrer Edvardsen. – Ikke vent til ferien er over. Da kan det hende vi ikke har vaksinedoser å by på.

– Hvor mange doser får bydelen?



– Denne og neste uke mottar vi de siste vaksinene tiltenkt dose 1-vaksinering. Det vil si at vi i alt mottar 398 doser i løpet av de to ukene, sier avdelingsdirektør Giske Edvardsen i Bydel Ullern.



Alle innbyggere som ikke er vaksinert, har fått varsel om dette.

Særlig 25 til 39 år

– Dere som er mellom 18 og 44 år, meld dere, oppfordrer Edvardsen. Hun opplyser at hele 86,5 prosent av innbyggerne over 18 år enten er ferdigvaksinerte eller delvaksinerte.

– Hvem kaller dere inn nå?



– Vi sender påminnelser til de uvaksinerte mellom 18 og 64 år, men det er særlig dem mellom 25 og 39 år vi ønsker skal melde seg disse ukene vi nå får dose 1-vaksiner, sier Giske Edvardsen.

I Norge er det satt hele 4,62 vaksinedoser. 1,59 millioner er ferdigvaksinerte – det vil si nesten 30 prosent av befolkningen.

Sjeldne bivirkninger

Både Pfizer og Modernas koronavaksiner knyttes til sjeldne hjertebetennelser av det europeiske legemiddelverket EMA. Det europeiske legemiddelbyrået EMA fører opp betennelser i hjertet som sjeldne bivirkninger av begge vaksinene. Det skriver Legemiddelverket i en pressemelding.

– Det er sett et større antall enn ventet av betennelse i hjerteposen (perikarditt) og betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) hos personer som er vaksinert med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) eller Spikevax (Moderna), skriver legemiddelverket.

– De fleste tilfellene har oppstått innen to uker etter andre dose av vaksinen. Det er flest yngre menn som har blitt rammet. Pasientene har søkt legehjelp på grunn av vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt: Brystsmerter, tungpustenhet og hurtig eller uregelmessig puls. Hos de aller fleste pasientene har tilstanden gått over uten skade på hjertet. I svært sjeldne tilfeller har det oppstått komplikasjoner, skriver Legemiddelverket.

Ned hele 30 prosent i Israel

Israelske data viser at vernet etter to doser med Pfizer-vaksinen har gått fra 94 til 64 prosent etter at delta-varianten begynte å spre seg i landet. Som forventet, mener vaksineforsker.

Israel startet tidlig med vaksineringen sin befolkning. Snart er 60 prosent fullvaksinerte mot koronaviruset. Men med spredning av den mer smittsomme delta-varianten i landet, ser det ut som at effektiviteten til Pfizer-vaksinen har gått drastisk ned.

Ifølge en rapport fra israelske myndigheter hadde Pfizer-vaksinen en effekt på 94,3 prosent fra 1. mai til 5. juni. Fra 6. juni til starten av juli har effekten sunket til 64 prosent.

Entydig bilde

Immunolog og vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sier dette er i tråd med forventningene til effekten av vaksinene.

– Når det gjelder symptomatisk sjukdom, er effekten ganske mye redusert. Men det som er minst like viktig, er at dess mer data vi får, dess mer får vi et entydig bilde av at vaksinene har et vern på over 90 prosent mot alvorlig sjukdom og død. Det er det som er viktig, sier Grødeland.

Positive til skjevfordeling

Et flertall av de spurte sier i en fersk undersøkelse at de mener det var en god beslutning å prioritere vaksiner i områder med høyt smittetrykk. Samtidig møter fordelingen protester i Nord-Norge.

Undersøkelsen Norstat har gjort for NRK, viser at 7 av 10 nordmenn mener det var en god vurdering av regjeringen å prioritere vaksinering i områder med høyt smittetrykk. Selv om flertallet er enige i skjevfordelingen, er det likevel skiller i befolkningen:



Nær halvparten av respondentene i Nord-Norge oppgir at prioriteringen var en dårlig beslutning, mens i Oslo er de aller fleste godt fornøyde.

– Om vi for eksempel sammenligner Nord-Norge med Oslo, så ser vi svært tydelige forskjeller, forklarer Mads Motrøen, ansvarlig for politiske målinger i Norstat.

I undersøkelsen spurte Norstat respondentene hva de syns om at regjeringen har prioritert fordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk.

70 prosent svarer at det var «en god beslutning av regjeringen»

19 prosent svarer at det var «en dårlig beslutning av regjeringen»

11 prosent svarer «vet ikke»

En tredje dose?

Pfizers sjefforsker tror en tredje vaksinedose kan bli nødvendig fordi fullvaksinerte ser ut til å være dårligere beskyttet seks måneder etter andre dose. Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke planer om å endre strategi, men følger nøye med.

Israelske helsekilder har sagt til avisen Ha’aretz at vaksinens effekt mot delta-varianten trolig er lavere enn hittil antatt.